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القبض على شخص ببن عروس قام بزراعة نبتة ''الماريخوانا'' ''

Mardi 11 Juillet 2017
بــاب نــات - تمكن أعوان الأمن الوطني بجهة مقرين من ولاية بن عروس، أمس الإثنين، من الكشف عن مكان بأعماق وادي مليان بالجهة، غُرست به نباتات مخدّر "الماريخوانا".

وأفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، بأنه مزيد التحرّيات حول من يتردّد على المكان باستمرار، تم حصر الشبهة في أحد الأشخاص، وتمّ إلقاء القبض عليه بعد نصب كمين محكم له.

وأكدت أنه باستشارة النيابة العموميّة، أذنت بالإحتفاظ به من أجل "غراسة نباتات يُشتبه من كونها نبتة الماريخوانا بنيّة إستخراج الموادّ المخدّرة للترويج والتوزيع".
كما أوردت الوزارة في بلاغ ثان لها، أن الوحدات الأمنية التابعة للمنطقة الجهويّة للأمن الوطني بتطاوين، تمكنت أمس الإثنين، من إلقاء القبض على شخصين من أجل مسك واستهلاك وترويج المخدّرات، وحجز كميّة من مخدّر القنب الهندي "زطلة" بحوزتهم.
وبينت أنه باستشارة النيابة العموميّة، أذنت بالإحتفاظ بهما والأبحاث متواصلة.




Publié le:2017-07-11 18:10:02

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