جماهير الافريقي ستسقط الانقلابيين و هذا المطلوب من الرياحي

عقارب الساعة لن تعود الى الوراء ، و المكسب الذي انجزه جمهوررالافريقي يوم 25 فيفري 2011 لن يسقطه الانقلابيون الذين تذكروا فجاة ان احوال الافريقي تعنيهم بعدما تخلوا عنه قي احلك الفترات و تركوه فريسة لشيبوب و الفراغ عندما كان الفريق لا يجد رئيسا فتتدخل السلطة بعد انتهاء فصل الصيف لتعيين رئيس جديد . يوم 25 فيفري اختار احباء الافريقي لاول مرة رئيسا لفريقهم عبر آلية ديمقراطية هي الصندوق الانتخابي تحت اشراف رئيس الجلسةالاستاذ شوقي الطبيب و صعد السيد جمال العتروس ، ثم انتخب سنة 2012 السيد سليم الرياحي .
بعض الوجوه القديمة ممّن تعودوا ممارسات العهد البائد يحاولون السطو على الفريق هذه المرة لاسباب سياسية لا علاقة لها بالرياضة و طموحات جماهير الافريقي العريضة التي تسيل لعاب بارونات السياسة . على هؤلاء ان يدركوا ان عهد الوصاية و الرئيس المنصّب بالهاتف قد انتهى الى الابد ، و ان رئاسة الافريقي تمر عبر الصندوق الانتخابي لا عبر مكتب السيد حمادي بوصبيع .. انه لمن الغرابة بعد تونس الثورة ان يسعى السيدان نبيل القروي و العياشي العجرودي لدى بوصبيع او غيره لرئاسة الافريقي(كما ذكرت جريدة الصباح ) عوض التوجه الى جماهير ببرنامج عمل و اعلان الترشح بصفة رسمية لانتخابات الجلسة العامة ان حصلت .. و السؤال : اين كان هؤلاء عندما كان الفريق في اشد الحاجة الى الدعم ؟
من المعلوم ان الهيئة الحالية منتخبةو تنتهي مهامها في اكتوبر 2018 ، و اكاد اجزم ان ما يحدث لا علاقة له بالرياضة بل هو شان سياسي بامتياز لان الانتخابات البلدية على الابواب ، و لاول مرة يتعرض الافريقي لهذه الهرسلة الغريبة من السلطة و خارجها ، و كأنّ فساد تونس كله بات محصورا في النادي الافريقي بينما بقية الجمعيات يسيرها ملائكة مطهرون رغم ان القاصي و الداني يعلم ارتباط بعضهم برموز الفساد زمن الحقبة النوفمبرية .
من ناحية اخرى ، على سليم الرياحي ان يدرك ان تسيير النادي الافريقي اصعب بكثير من تسيير وزارة او حزب سياسي ، لقد قال السيد حسان بلخوجة ذات يوم " ساعة عمل في الترجي تساوي 8 ساعات عمل في وزارة الفلاحة " ، و عليه ان يحيط نفسه برجال مخلصين للفريق و لا يخدمون مصالحهم الشخصية ، و ان تعطى لهم صلاحيات القرار و اسنادهم في ذلك . هناك وجوه تملك الكفاءة في التسيير و لها مصداقية عند جمهور الاحمر و الابيض لانها عرفت بالعطاء و الغيرة على الجمعية سواء من قدماء الافريقي او الكفاءات الشابة الحالية ، و عليه ان يتجاوز المشاكل و سوء التفاهم الذي حدث مع بعضهم لان مصلحة الفريق فوق كل اعتبار ، هناك حلقة ضيقة من المستشارين تبقى من اختيارك ، و هناك هيئة تنفيذية ينبغي ان تجمع خيرة رجال النادي الافريقي حتى لو اختلفت مع بعضهم لكنهم خدموا سابقا و اثبتوا جدارتهم مثل بسام المهري و لطفي القلمامي الذي يقوم بنشاط كبير في هيئة القدماء و مهدي ميلاد ومنتصر الوحيشي و نور الملياني و زين العابدين الوسلاتي و غيرهم ،،
ان التاسيس للمستقبل لا يتم دون استيعاب اخطاء الماضي ، و المشاكل المادية موجودة في كل الفرق لكن الالتزام بالعهود هو التزام اخلاقي قبل ان يكون قانوني، و مشاكل الافريقي تظهر قبل مشاكل الفرق الاخرى لان بعض مسؤوليه هم الذين يسربون المعلومات بسبب عدم اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب اضافة الى ان الصحف تباع باخبار النادي الافريقي .
لقد بدا ميركاتو الافريقي بانتدابات واعدة نرجو ان تقدم الاضافة ، وهي انتدابات لا يقدر عليها وجوه البؤس الذين عجزوا ذات يوم عن دفع خطية مالية للجامعة قدرها الف دينار فخسر الفريق 3 نقاط ضد الملعب التونسي ، لكن للامانة فقد كانت نهاية الموسم بالنسبة للافريقي جيدة بعد التتويج بالكأس و 3 انتصارات متتالية في كاس الكنفدرالية الافريقية ، وهو ما اسال لعاب البعض ، و لو أن ظني يذهب ان ما يحدث في الافريقي اليوم من تشويش سببه تلك اللافتة الشهيرة " كرهناكم يا حكام ، تحاصرون قطر و اسرائيل في سلام ".
لكن للافريقي شعب يحميه ،،
كاتب و محلل سياسي
Publié le:2017-07-11 12:20:35
Par:radhiradhouan (Tunisia )
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