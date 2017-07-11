جماهير الافريقي ستسقط الانقلابيين و هذا المطلوب من الرياحي

Mardi 11 Juillet 2017





Publié le:2017-07-11 12:20:35

عقارب الساعة لن تعود الى الوراء ، و المكسب الذي انجزه جمهوررالافريقي يوم 25 فيفري 2011 لن يسقطه الانقلابيون الذين تذكروا فجاة ان احوال الافريقي تعنيهم بعدما تخلوا عنه قي احلك الفترات و تركوه فريسة لشيبوب و الفراغ عندما كان الفريق لا يجد رئيسا فتتدخل السلطة بعد انتهاء فصل الصيف لتعيين رئيس جديد . يوم 25 فيفري اختار احباء الافريقي لاول مرة رئيسا لفريقهم عبر آلية ديمقراطية هي الصندوق الانتخابي تحت اشراف رئيس الجلسةالاستاذ شوقي الطبيب و صعد السيد جمال العتروس ، ثم انتخب سنة 2012 السيد سليم الرياحي .بعض الوجوه القديمة ممّن تعودوا ممارسات العهد البائد يحاولون السطو على الفريق هذه المرة لاسباب سياسية لا علاقة لها بالرياضة و طموحات جماهير الافريقي العريضة التي تسيل لعاب بارونات السياسة . على هؤلاء ان يدركوا ان عهد الوصاية و الرئيس المنصّب بالهاتف قد انتهى الى الابد ، و ان رئاسة الافريقي تمر عبر الصندوق الانتخابي لا عبر مكتب السيد حمادي بوصبيع .. انه لمن الغرابة بعد تونس الثورة ان يسعى السيدان نبيل القروي و العياشي العجرودي لدى بوصبيع او غيره لرئاسة الافريقي(كما ذكرت جريدة الصباح ) عوض التوجه الى جماهير ببرنامج عمل و اعلان الترشح بصفة رسمية لانتخابات الجلسة العامة ان حصلت .. و السؤال : اين كان هؤلاء عندما كان الفريق في اشد الحاجة الى الدعم ؟من المعلوم ان الهيئة الحالية منتخبةو تنتهي مهامها في اكتوبر 2018 ، و اكاد اجزم ان ما يحدث لا علاقة له بالرياضة بل هو شان سياسي بامتياز لان الانتخابات البلدية على الابواب ، و لاول مرة يتعرض الافريقي لهذه الهرسلة الغريبة من السلطة و خارجها ، و كأنّ فساد تونس كله بات محصورا في النادي الافريقي بينما بقية الجمعيات يسيرها ملائكة مطهرون رغم ان القاصي و الداني يعلم ارتباط بعضهم برموز الفساد زمن الحقبة النوفمبرية .من ناحية اخرى ، على سليم الرياحي ان يدرك ان تسيير النادي الافريقي اصعب بكثير من تسيير وزارة او حزب سياسي ، لقد قال السيد حسان بلخوجة ذات يوم " ساعة عمل في الترجي تساوي 8 ساعات عمل في وزارة الفلاحة " ، و عليه ان يحيط نفسه برجال مخلصين للفريق و لا يخدمون مصالحهم الشخصية ، و ان تعطى لهم صلاحيات القرار و اسنادهم في ذلك . هناك وجوه تملك الكفاءة في التسيير و لها مصداقية عند جمهور الاحمر و الابيض لانها عرفت بالعطاء و الغيرة على الجمعية سواء من قدماء الافريقي او الكفاءات الشابة الحالية ، و عليه ان يتجاوز المشاكل و سوء التفاهم الذي حدث مع بعضهم لان مصلحة الفريق فوق كل اعتبار ، هناك حلقة ضيقة من المستشارين تبقى من اختيارك ، و هناك هيئة تنفيذية ينبغي ان تجمع خيرة رجال النادي الافريقي حتى لو اختلفت مع بعضهم لكنهم خدموا سابقا و اثبتوا جدارتهم مثل بسام المهري و لطفي القلمامي الذي يقوم بنشاط كبير في هيئة القدماء و مهدي ميلاد ومنتصر الوحيشي و نور الملياني و زين العابدين الوسلاتي و غيرهم ،،ان التاسيس للمستقبل لا يتم دون استيعاب اخطاء الماضي ، و المشاكل المادية موجودة في كل الفرق لكن الالتزام بالعهود هو التزام اخلاقي قبل ان يكون قانوني، و مشاكل الافريقي تظهر قبل مشاكل الفرق الاخرى لان بعض مسؤوليه هم الذين يسربون المعلومات بسبب عدم اختيار الشخص المناسب في المكان المناسب اضافة الى ان الصحف تباع باخبار النادي الافريقي .لقد بدا ميركاتو الافريقي بانتدابات واعدة نرجو ان تقدم الاضافة ، وهي انتدابات لا يقدر عليها وجوه البؤس الذين عجزوا ذات يوم عن دفع خطية مالية للجامعة قدرها الف دينار فخسر الفريق 3 نقاط ضد الملعب التونسي ، لكن للامانة فقد كانت نهاية الموسم بالنسبة للافريقي جيدة بعد التتويج بالكأس و 3 انتصارات متتالية في كاس الكنفدرالية الافريقية ، وهو ما اسال لعاب البعض ، و لو أن ظني يذهب ان ما يحدث في الافريقي اليوم من تشويش سببه تلك اللافتة الشهيرة " كرهناكم يا حكام ، تحاصرون قطر و اسرائيل في سلام ".لكن للافريقي شعب يحميه ،،كاتب و محلل سياسي