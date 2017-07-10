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Tribune

نائبة.. من ''نوائب'' البرلمان

Lundi 10 Juillet 2017
بقلم سفيان فرحات

بعد غياب، أطلّت علينا النائبة أنس حطاب من مكان اصطيافها، طبعا الإطلالة كانت افتراضية من نافذة الفاسبوك، وقد بدى في منشورها انزعاج ربما مردّه الصورة التي تداولتها شبكات التواصل الاجتماعي للمجلسوهو خال من نوابه المنتخبين.. إلا من سامية عبو النائب عن التيار الديمقراطيفي جلسة المساءلة لبعض وزراء الحكومة.

أطلت من بين الأمواج الزرقاء والكثبان الرملية لتخبرنا أنها لم تعد ترضى بالنظام الداخلي الذي يفرض على النواب مراقبة عمل الحكومة والإتيان بالوزراء لمساءلتهم تحت قبّة المجلس برمزيته الممثلة لإرادة الشعب،وأكدت "النائبة" (في معنى المصاب الجلل) أنها ستبحث عن مقترحات لتغيير القانون الداخلي للمجلس كي يتلاءم ومتطلبات الاصطياف لها ولوزراء الحكومة الموقرين.

وتفاعلا مع ما نشرت ارتأينا أن نعينها ببعض الأفكار لتضمّنها في مقترحاتها، منها مثلا أن تكون المساءلة بالميسانجر (Messenger)و للوزير إمكانية الإجابة على الستريميق لايف Streaming live ) (في ظرف أسبوع، أو أن تطلب إنشاء مجموعة فايسبوكية برلمانية و كل من يريد أن يسائل وزيرا عليه أن يقوم بالنشر هناك و يحصد عددا معيّنا من ''الجامات'' كي يحظى بالموافقة و حينها يقوم رئيس المجلس محمد الناصر "يطاقي" الوزير المعني بالأمر،و كل نائب لا يتحصل على العدد الكافي من الجامات يحرم من الدخول على شبكة التواصل الاجتماعي مدة شهر كامل.

وهكذا تتصالح النائبة الكريمة مع واجبها البرلماني الذي انتخبت من أجله عن بعد، والأهم في الأخير هو المحافظة على نفسية واسترخاء الوزراء الذين أصبحت مسائلة النواب تقلقهم وتمس من مقامهم العليّ.
ملحوظة أخيرة، نرجوا من النائبة أنس حطاب تقديم مقترحاتها باللغة العربيّة...

Publié le:2017-07-10 10:52:29

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2 de 2 commentaires pour l'article 145100

Amriali  (Tunisia)  |Lundi 10 Juillet 2017 à 11h 23m |           
فعلا انها "نائبة من نوائب الدهر" وليست نائبة في البرلمان

Lechef  (Tunisia)  |Lundi 10 Juillet 2017 à 11h 14m | Par           
Pour Hattab , je ne pense pas que les gens qui vous ont élu ou participé de façon indirecte à votre position actuelle de député , Je ne pense pas que ces gens vous ont élu pour oeuvrer à ces genres d' actions . En fait, pourquoi ne pas questionner cet être humain qui serait nommé un jour pour une raison ou une autre en plénière .? Pourquoi aussi ce citoyen qui serait élu un jour comme député et représentant du peuple n'aura pas suffisamment de courage disons aussi et de bon sens pour questionner en plénière un ministre? Hattab semble non concentrée actuellement sur ces thèmes.



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