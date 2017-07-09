Radio Babnet Tunisie  On Air: Najet - Meta Sata3rif  
Sport

النجم الساحلي ينهزم وديا امام اولمبيك مرسيليا 2-صفر

Dimanche 09 Juillet 2017
بــاب نــات - انقاد النجم الرياضي الساحلي الى الهزيمة امام اولمبيك مرسيليا الفرنسي بهدفين لصفر في المباراة الدولية الودية لكرة القدم التي دارت مساء الأحد بملعب فرنسيس توركان بمدينة مارتيغ الفرنسية (40 كلم على مرسيليا).
وافتتح البرتغالي رولاندو التسجيل مبكرا في الدقيقة 5 ثم اضاف فالير جرمان الهدف الثاني في الدقيقة 62.

وقدم النجم الساحلي مباراة طيبة وكان قادرا على تحقيق نتيجة افضل حيث اتيحت له فرص عديدة للتهديف غير ان الحظ لم يحالفه لاسيما عندما منح الحكم ضربة جزاء للاعب حمزة لحمر على اثر عرقلته من قبل حارس المرم يوهان بيلي في الدقيقة 28 غير انه سددها فوق المرمى.

كما اضاع اللاعب زهيرالذوادي فرصة ثمينة لتعديل النتيجة في الدقيقة 31 لينتهي الشوط الاول بتقدم اولمبيك مرسيليا بهدف لصفر.
وفي الشوط الثاني ضغط فريق جوهرة الساحل على الفريق المنافس بحثا عن تذليل الفارق غير انه قبل هدفا ثانيا في الدقيقة 62 بامضاء اللاعب فالير جرمان.


وسبق للنجم الساحلي ان تقابل مع اولمبيك مرسيليا في جويلية 2015 في ملعب سوسة وانهزم بنتيجة 1-5 ويستعد النجم الساحلي لانطلاق بطولة الرابطة المحترفة الاولى للموسم الرياضي 2017-2018 المقررة في 15 اوت القادم الى جانب خوضه للدور ربع النهائي لرابطة ابطال افريقيا في سبتمبر القادم.

Publié le:2017-07-09 23:30:57

festival-ce72a9088fe78e9d6ee22b932ced6638-2017-07-09 23:30:57
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 145093



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12614,9

  • (06 juil)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 2,78318 DT        1$ =2,46383 DT
  • Solde Compte du Trésor   (06 juil)   1096,2 MDT
  
Babnet
Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |145093 710|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires