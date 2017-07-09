النجم الساحلي ينهزم وديا امام اولمبيك مرسيليا 2-صفر

Dimanche 09 Juillet 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-07-09 23:30:57

- انقاد النجم الرياضي الساحلي الى الهزيمة امام اولمبيك مرسيليا الفرنسي بهدفين لصفر في المباراة الدولية الودية لكرة القدم التي دارت مساء الأحد بملعب فرنسيس توركان بمدينة مارتيغ الفرنسية (40 كلم على مرسيليا).وافتتح البرتغالي رولاندو التسجيل مبكرا في الدقيقة 5 ثم اضاف فالير جرمان الهدف الثاني في الدقيقة 62.وقدم النجم الساحلي مباراة طيبة وكان قادرا على تحقيق نتيجة افضل حيث اتيحت له فرص عديدة للتهديف غير ان الحظ لم يحالفه لاسيما عندما منح الحكم ضربة جزاء للاعب حمزة لحمر على اثر عرقلته من قبل حارس المرم يوهان بيلي في الدقيقة 28 غير انه سددها فوق المرمى.كما اضاع اللاعب زهيرالذوادي فرصة ثمينة لتعديل النتيجة في الدقيقة 31 لينتهي الشوط الاول بتقدم اولمبيك مرسيليا بهدف لصفر.وفي الشوط الثاني ضغط فريق جوهرة الساحل على الفريق المنافس بحثا عن تذليل الفارق غير انه قبل هدفا ثانيا في الدقيقة 62 بامضاء اللاعب فالير جرمان.وسبق للنجم الساحلي ان تقابل مع اولمبيك مرسيليا في جويلية 2015 في ملعب سوسة وانهزم بنتيجة 1-5 ويستعد النجم الساحلي لانطلاق بطولة الرابطة المحترفة الاولى للموسم الرياضي 2017-2018 المقررة في 15 اوت القادم الى جانب خوضه للدور ربع النهائي لرابطة ابطال افريقيا في سبتمبر القادم.