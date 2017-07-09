النجم الساحلي - وجدي كشريدة يوقّع عقدا مدته 4 مواسم

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بــاب نــات





Publié le:2017-07-09 17:47:46

- وقع لاعب النجم الساحلي وجدي كشريدة صباح اليوم الأحد عقدا جديدا مدته 4 مواسم مع فريق جوهرة الساحل... وبالتالي يتوقع ان يكون ضمن وفد الفريق في مباراته الودية مساء اليوم (س 20) أمام أولمبيك مرسيليا بملعب مدينة مارتيغ.وحضر مراسم توقيع العقد الجديد المدير التنفيذي للنجم حسين جنيح والكاتب العام عادل غيث الى جانب وكيل أعمال اللاعب.وفي تصريحات صحفية قال كشريدة (21 سنة) " لا أستطيع تغيير النجم .. إنها جمعيتي. لا أهتم بكل الكلام الذي قيل بخصوص التحاقي بالترجي.. انها مجرد إشاعة.اليوم انا مُقدم علي مرحلة جديدة مع النجم لمزيد العمل والفوز قبل كل شيء بكاس رابطة الأبطال الإفريقية .. " واوضح " قيل كلام كثير عن الجوانب المالية لكنني أعتبر انها آخر اهتماماتي مع النجم الساحلي.. "