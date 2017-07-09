النجم الساحلي - وجدي كشريدة يوقّع عقدا مدته 4 مواسم

وحضر مراسم توقيع العقد الجديد المدير التنفيذي للنجم حسين جنيح والكاتب العام عادل غيث الى جانب وكيل أعمال اللاعب.
وفي تصريحات صحفية قال كشريدة (21 سنة) " لا أستطيع تغيير النجم .. إنها جمعيتي. لا أهتم بكل الكلام الذي قيل بخصوص التحاقي بالترجي.. انها مجرد إشاعة.
اليوم انا مُقدم علي مرحلة جديدة مع النجم لمزيد العمل والفوز قبل كل شيء بكاس رابطة الأبطال الإفريقية .. " واوضح " قيل كلام كثير عن الجوانب المالية لكنني أعتبر انها آخر اهتماماتي مع النجم الساحلي.. "
Publié le:2017-07-09 17:47:46
Par:karimyousef (France )
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