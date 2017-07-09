الدوري العالمي للكرة الطائرة - فرنسا تحرز لقبها الثاني

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بــاب نــات





Publié le:2017-07-09 17:44:02

- احرز المنتخب الفرنسي اللقب الثاني في تاريخه في الدوري العالمي للكرة الطائرة عقب فوز صعب على نظيره البرازيلي 3-2 في المباراة النهائية في مدينة "كوريتيبا" البرازيلية أمام 21 ألف متفرج.وخسر المنتخب الفرنسي المجموعة الأولى 21-25، لكنه كسب المجموعتين الثانية والثالثة 25-15 و25-23، قبل أن تدرك البرازيل بطلة أولمبياد "ريو دي جانيرو" الصيف الماضي التعادل بكسبها المجموعة الرابعة 25-19 فارضة مجموعة خامسة حاسمة كانت فيها الكلمة الأخيرة لفرنسا 15-13.وكررت فرنسا إنجازها التاريخي عام 2015 بالأراضي البرازيلية وتحديدا بريو دي جانيرو عندما نالت لقبها الاول على حساب "صربيا" بطلة العام الماضي.وثأرت فرنسا من البرازيل التي أخرجتها من الدور الاول لدورة الالعاب الاولمبية الاخيرة علما بان فرنسا خسرت مباراتها النهائية الاولى في الدوري العالمي عام 2006 امام البرازيل.وحققت فرنسا 12 فوزا في الدوري العالمي هذا الموسم مقابل خسارة واحدة كانت أمام ايطاليا في 16 جوان الماضي عندما كانت ضامنة تأهلها الى الدور النهائي الذي يشهد مشاركة 6 منتخبات.وحلت كندا ثالثة بفوزها على الولايات المتحدة 3-1 (18-25 و25-20 و25-22 و25-21).