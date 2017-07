Tunisie : trois enjeux et cinq priorités pour un gouvernement remanié en profondeur

Dimanche 09 Juillet 2017

DES CONSULTATIONS QUI SINTENSIFIENT ET SINTERNATIONALISENT

TROIS ENJEUX EN QUESTION

CINQ PRIORITÉS : CEST VITAL!

Cest VITAL





Un remaniement ministriel de grande envergure se prpare activement. Celui-ci se fait attendre depuis quelques jours, mais il tarde venir, notamment en raison de plusieurs imprvus, technicalits et validations avec les partis et hautes instances de lÉtat, mais pas seulement.A cet effet, les consultations impliquent dsormais, des instances internationales (FMI, Banque Mondiale) et quelques pays influents (France, États-Unis, etc.).De faon imprvue, le Chef du gouvernement se rend en urgence Washington pour rassurer ladministration amricaine (Senat, Congres, gouvernement). Laide amricaine a t rduite fortement, avec une baisse de 40 millions US$ pour 2018. Ladministration Trump ne cache plus son antipathie lgard des rgimes arabes pouvant avoir des proximits avec un islamisme radical. Elle serait mme prte les sanctionner, le cas chant!Le Prsident Essebsi est aussi dans la boucle des consultations internationales. Lancien premier ministre franais et actuel prsident de la commission des Affaires trangres, de la dfense et des forces armes du Snat, Jean-Pierre Raffarin sest rendu Carthage ce vendredi pour conseiller et indiquer les attentes de la France relativement du remaniement ministriel attendu.La France resserre son tau, et souhaite remettre la Tunisie dans son giron. Et pourquoi pas en finir avec la parenthse de dmocratisation en Tunisie.Les validations et consultations en cours ont trait l'ampleur du remaniement (calibrage), la dfinition de ses objectifs, llaboration des attentes signifies au prochain gouvernement, notamment aux titulaires de portefeuilles pourvoir.De toute vidence, ce remaniement majeur serait annonc vers le 18, soit bien avant le 25 juillet; la Fte de la Rpublique oblige! La symbolique rpublicaine tient cur au Prsident de la Rpublique.Mais en attendant, ce remaniement ne sera pas facile concevoir, sans faire le bilan; un an aprs lavnement de lactuel gouvernement, et quelques mois des lections locales.Un tel bilan interpelle aussi plusieurs enjeux stratgiques. De la faon dont il sera communiqu, il pavera le chemin des priorits de lagenda politique annoncer aux lus et citoyens. Ces derniers sont puiss par le marasme conomique et ont hte de prendre un break estival, pour les festivals, mariages, plages, retrouvailles, etc.La suite de cette chronique aborde les principaux enjeux lis aux tractations du remaniement venir. Au terme de quoi, cinq chantiers prioritaires sont suggrs comme balises pour un prochain gouvernement remani en profondeur.Les tractations lies au remaniement ministriel sarticulent autour de trois enjeux majeurs.Le principal enjeu a trait lesprance de vie de la fameuse Feuille de route, et videmment la suite (ou fin) de la coalition layant parraine pour lgitimer le Gun (Gouvernement dUnion nationale).Les observateurs politiques dplorent majoritairement lvolution erratique et linefficacit grandissante du Gun. Certains nhsitent plus associer les difficults conomiques et les tensions sociales lmergence dun duopole atypique constitu du Nida-Nahda (NiNa).Ces deux partis ont fait une campagne lectorale trs agressive et prnant des valeurs diamtralement opposes. Mais, avec lexercice du pouvoir, ces deux partis sont devenus subitement des insparables allis.Alors que le parti du Nida craque et se craquelle de jour en jour, le parti Nahda a tendance se recroqueviller face aux pressions dune gopolitique trs particuliere. La crise au sein des pays du Golfe persique et lavnement de lre Trump sonnent le glas certaines mouvances politiques ayant une saveur religieuse, dcrie par plusieurs ennemis du Printemps arabe.Pourtant, le couple NiNa (Nida et Nahda) saccroche mordicus au pouvoir et aucun des deux partis ne peut prendre des risques pour se retirer, ou pousser lautre la sortie du Gun. Sauf force majeure, le couple NiNa sera encore dominant dans la nouvelle quipe gouvernementale. Mais, pas ncessairement avec les mmes portefeuilles, ni la mme symbolique oprationnelle.En toute logique, la reprsentativit des autres partis serait revue la baisse, selon nos anticipations et tenant compte des scandales les impliquant. Une dizaine de ministres sont pressentis partants.Cela dit, les influences amricaines et franaises nont pas dit leur dernier mot. On peut sattendre un chambardement allant jusqu briser totalement le Gun.Le deuxime enjeu est conomique. Il met au grand jour les checs de lconomythe de lactuelle quipe responsable des portefeuilles conomiques et financiers (Kefi, Ayari, Rajhi et Ladhari).Le bilan conomique de cette quipe est plutt catastrophique pour la Tunisie. Le chmage ne recule pas, bien au contraire il sincruste durablement dans le tissu social; avec un taux global de 15%, plus de 30% chez les femmes et presque 40% chez les jeunes diplms.À cela sajoutent un dficit commercial bant, une dette touffante (67% du PIB), une inflation galopante (5%), une croissance asthnique et un dinar qui se dlabre vue dil, rodant au passage le pouvoir dachat et le bien-tre social.À cela sajoutent une dmobilisation de linvestissement priv, et un recul de la productivit du travail, ainsi quune carence patente en termes de leadership, avec toutes les consquences sur linscurit et les tensions sociales dans les rgions-ressources.Lquipe ministrielle en charge des dossiers conomiques a men une politique erratique, alatoire et dramatique (du Random walk dans le langage de lconomtrie).Cette quipe ne peut pas continuer gouverner. Elle doit tre renouvele en profondeur, pour donner la chance de nouvelles politiques conomiques repenses structurellement. La Tunisie ne peut pas endurer encore une anne de dprime conomique.La Tunisie ne peut se permettre encore des errements alatoires et un amateurisme patent dans la gestion des dossiers conomiques. Les chmeurs des rgions prcaires risquent de repasser laction contre le gouvernement, si le marasme conomique perdure quelques mois.Le troisime enjeu et le plus grave concerne la chute vertigineuse de la confiance citoyenne lgard des institutions gouvernementales. Carburant essentiel pour linvestissement et la paix sociale, la confiance srode gravement, alors que tout le monde sattendait au contraire, avec la transition dmocratique.Plusieurs lus et plusieurs ministres sont rattraps par des scandales thiques, des conflits dintrts, sans compter les rumeurs et les diffamations qui narrangent rien au contexte.Les sondages dopinion dplorent la corruption au sein du gouvernement et fustigent les lobbys nichs dans les articulations des milieux dcisionnels, des mdias et du pouvoir de lÉtat (Cabinets ministriels, conseillers, voire mme des ministres en exercice).Cela dit, on doit fliciter le gouvernement Chahed pour de nombreux progrs en matire de scurit. Et bravo aux ministres de la Scurit publique (Intrieur) et des Armes (Dfense)!Chahed a aussi initi un dbut de lutte la corruption, avec des gestes hsitants, tantt rassurants et dautres fois dcevants, tellement les attentes citoyennes sont dmesures au regard des actions factuelles contre la corruption.Lundi, le Chef du gouvernement sera Washington pour consultation, et il sera observ la loupe. Raffarin (ex-Premier ministre franais) tait Carthage et il aurait communiqu Essebsi les attentes franaises relativement au remaniement et alliance constituant le gouvernement remani.Les citoyens comprennent les enjeux internationaux. Mais, ils souhaitent une meilleure performance de leur gouvernement, en signifiant des attentes articules autour de 5 priorits.La brise doptimisme suscite par linitiation de la guerre la corruption ne doit pas faire oublier que le sirocco chauffant encore plusieurs indicateurs conomiques virs au rouge. La Tunisie sattend mieux du prochain gouvernement, et sur plusieurs fronts.. La premire priorit pour un gouvernement remani porte sur la rhabilitation des valeurs. Leffort consentir pour redresser durablement la confiance est titanesque et complexe. Le prochain gouvernement doit faire passer les messages de probit de ses membres et dmontrer son engagement pour agir contre toutes les corruptions, collusions et tous les conflits dintrts.La priorit des priorits consiste riger la lutte contre la corruption en politique systmatise, et pas seulement en discours ponctus darrestations, colores et connotes politiquement.Le gouvernement doit tout faire pour restaurer, chez le citoyen, les valeurs du respect dautrui, de la propret des villes, de la bienveillance, du civisme Il doit sriger en digue contre lrosion des valeurs sociales et la dperdition des normes rgissant une citoyennet civilise et digne de la dmocratie.La Tunisie doit retrouver son statut de terre daccueil, et de facto de terre de probit et de bienveillance.Les discours et gesticulations ne suffiront pas dissuader, il faut des gestes concrets (sanctions exemplaires), des messages forts, des applications universelles npargnant ni les ministres, ni les lus, ni les proches du pouvoir. Des objectifs, des moyens institutionnels et budgtaires doivent tre mobiliss. La lutte la corruption constitue un investissement conomiquement rentable.. La deuxime priorit consiste valoriser linvestissement au dtriment de la consommation improductive. Le pays sendette de faon exponentielle, et une partie grandissante de la dette subventionne une consommation superflue, subventionne et hypothquant lavenir des gnrations futures.La Tunisie a besoin de plus de sacrifice, de plus dpargne prive, de plus desprit entrepreneurial et de prise de risque en investissant davantage mme les ressources des familles et des individus... Et des entreprises.Pour rpondre ce besoin, le nouveau gouvernement doit librer les initiatives individuelles, moins intervenir aveuglment pour commander et contrler inutilement de nombreux secteurs conomiques (avec des formalits en mille-feuilles).Le secteur informel dispose dune considrable pargne thsaurise, le nouveau gouvernement doit inciter et scuriser cette pargne pour quelle se traduise en investissements productifs.Le nouveau gouvernement doit aussi lutter contre les monopoles et les lobbys qui bloquent la comptition, laccs au capital et linvestissement productif.La nouvelle quipe en charge de lconomie doit hausser rapidement le taux de croissance de linvestissement , avec un objectif de 6% annuellement.Forte de plus de 1,5 million dexpatris, la diaspora tunisienne ltranger doit faire plus, et les politiques publiques doivent montrer moins dindiffrence lgard de cette rserve stratgique pour linvestissement.Le ministre des Affaires trangres doit tre repens pour intgrer dans son mandat et dans son label la mobilisation de la diaspora tunisienne pour le dveloppement de la Tunisie. Cette diaspora peut aider aussi au transfert de nouvelles technologies, moyennant un code dinvestissement ddi et averti de leur potentiel conomique.. La valeur travail doit tre rhabilite et sans tarder. Les normes et les incitations rgissant le travail, leffort et la discipline doivent tre rtablis. En matire de productivit et de lengagement pour la production (biens et services), la situation actuelle est proccupante.Il suffit de voir les cafs et les rues qui ne dsemplissent pas, les jeunes et les moins jeunes ont semble-t-il perdu le sens du travail, celui qui a permis la Tunisie ancestrale de construire les mgaprojets (El Hanaia, El Jem, Carthage, Oasis, Kairouan, etc.) et dinventer les produits les plus ingnieux. Ces produits ont gnr des mdinas, des industries innovantes et exportatrices partout dans le monde.La Tunisie officielle doit arrter de regarder ailleurs pour augmenter sa productivit et son taux de croissance. Le pays gruge de comptences dcourages et de talents dmotivs. Le chmage des jeunes diplms est honteux, injuste et impardonnable pour les gouvernements ayant gr la Tunisie post-2011.La Tunisie a besoin quon la rconcilie avec le sens du travail et de linnovation. La Tunisie a hte de retrouver sa confiance en son gouvernement pour donner son plein potentiel productif.Le nouveau gouvernement doit arrter de subventionner le travail improductif (les chmeurs dguiss) ; il doit clbrer leffort productif, rcompenser la pnibilit et valoriser le mrite de sa force de travail. Le gouvernement doit inciter le travail, plutt que la paresse (salaires distribus inutilement).Ce gouvernement doit dvelopper une politique ddie au travail et engage pour linnovation dans ses diffrentes formes : nouveaux produits, nouveaux processus, nouvelles organisations, etc.Les politiques de formation professionnelle ont besoin dune rnovation et une refonte innovante. En ltat, ces politiques ne suffisent plus, surtout quand la motivation au travail constitue le maillon le plus faible de lconomie. Il faut motiver et promouvoir des normes de productivit plus flexibles et plus dcentralises.Il faudra repenser le droit du travail, lÉtat ne peut pas employer tous les actifs, et cela nest pas son rle. LÉtat doit inciter la production et se retirer des activits conomiques pouvant tre assumes par les initiatives prives. La croissance et les exportations profiteront de ces gains de productivit.. En Tunisie, ladministration publique est moribonde, tellement elle est ronge par la corruption, par la plthore, par la fossilisation des procdures et par une hirarchie accablante uniquement motive par les procdures et point par les rsultats.Hrite du modle hirarchique de la France du 19e sicle, ladministration publique tunisienne nest plus un instrument de mise en uvre des politiques publiques. Elle est devenue un fardeau et une entrave pour les nouvelles politiques publiques.La plupart des politiques inities depuis lavnement du changement de 2011 sont simplement avortes par une administration publique archaque et anachronique. Une administration corrode par labsentisme, le copinage et la rsistance aux changements et technologies nouvelles.Le gouvernement en ligne na aucune chance de voir le jour si rien ne change au niveau des structures et valeurs de ladministration. Le gouvernement en ligne touche aux intrts privs des fonctionnaires adeptes du moindre effort, engraisss par les dividendes de la lenteur administrative...et les procdures redondantes.Le prochain gouvernement doit avoir le courage de contrer limmobilisme de ladministration publique. Ce dinosaure qui gruge lessentiel des impts des citoyens (pour payer des salaires dabsentistes) a besoin dune refonte globale, et ce par le biais dune nouvelle Loi sur ladministration publique.Une nouvelle loi sur ladministration doit aider moderniser les processus, les valeurs et promouvoir une gestion axe sur les rsultats et value de manire systmatique.Un ministre de la modernisation de ladministration publique (et pas la gouvernance, un concept plus large) doit tre cr, et le gouvernement doit assumer ses responsabilits pour arrter de craindre ladministration publique et ses sanctions lectorales. Le chantier passe par la transformation de lÉNA en vraie universit et en instance mobilisatrice de linnovation organisationnelle dans les administrations publiques.La tche est immense, mais stimulante. Et puis, Chahed et Essebsi le savent : la Tunisie n'a plus le choix, le chantier de la refonte de ladministration conditionne le succs de toutes les autres politiques publiques et autres chantiers.Augmenter le temps de travail des fonctionnaires devient une ncessit absolue. Le nouveau gouvernement doit exiger des fonctionnaires plus de jours de travail et plus d'effort de redressement des comptes du pays.Labsentisme doit tre banni dans l'ensemble des organisations publiques. Le redressement des comptes de retraites sera aussi incontournable, avec comme corollaire le report de l'ge du dpart la retraite et le gel des embauches de fonctionnaires pour encore quelques annes.. La Tunisie post-2011 a vu passer plus de 270 ministres, dans le cadre de 7 gouvernements successifs. Les observateurs et analystes de la scne politique dplorent que les processus de dsignation de ces ministres ne tiennent pas compte des attributs lis au leadership de ces ministres.Des ministres sans envergure, sans capacit de mobiliser, des ministres qui sortent de nulle part, sans exprience en gestion, sans crdibilit incarne et sans charisme mobilisateur.Une fois dsign comme ministre, personne ne leur donne un cahier de charge prcisant leurs mandats, les objectifs atteindre ; on se limite leur demander une assermentation tlvise et un soft conduit pour grer des milliards de dinars, alors que plusieurs nont jamais gr plus que leur salaire de fonctionnaire ou bourses dtudiants en France.Une dizaine de ministres sont dans cette situation dans lactuel gouvernement. Ceux-ci sont recruts comme ministre pour leur capacit de nuisance, et plusieurs nont aucune formation en analyses des politiques publiques et grent par le verbiage, les clichs et autres basewords ddis... Et radots profusion dans les dbats tliviss.La situation doit changer rapidement et le nouveau gouvernement doit tre constitu de personnalits comptentes, fiables et incarnant un leadership mobilisateur.Certains des 270 ministres ayant gouvern la Tunisie post-2011 sont girouettes et incarnent plusieurs personnalits la fois : le matin ils sexpriment comme ministre dun gouvernement, laprs-midi comme un membre partisan dun parti et la fin de semaine comme citoyen dun autre pays (France surtout). Plusieurs pays ont impos que leur ministre soit porteur uniquement dune nationalit (celle de leur gouvernement).Le leadership dun ministre aide motiver ses fonctionnaires, convaincre les citoyens et redorer le blason de lÉtat. Il permet aussi dassumer des ides et de conduire des projets jusquau bout.Pour tre fiable et crdible, le prochain gouvernement doit compter dans ses rangs des ministres ayant, en plus des comptences techniques, un minimum de charisme et beaucoup de pragmatisme mobilisateur, leur permettant de grer les dossiers en tant loyaux uniquement et exclusivement la Tunisie. Pas au parti les ayant dsign, pas aux lobbys et encore moins au pays tranger les ayant adopt, et format pour servir ses intrts.Pour le citoyen ordinaire, le prochain remaniement ministriel est VITAL: V pour ses valeurs, I pour ses investissements, T pour le sens redonner au travail, A pour une administration modernise et efficace, L pour le leadership des membres du gouvernement dsign.Chahed qui prsidera, sans aucun doute, le prochain gouvernement n'aura pas les mains totalement libres pour dcider de tous les nouveaux membres rentrants (des sortants aussi). Il n'aura pas, non plus, la tche facile, quand vient le temps de prendre des dcisions douloureuses envers les puissants lobbys et barons de la corruption.Avec un gouvernement plus resserr (une vingtaine de ministres), il pourra mieux naviguer et mieux anticiper les temptes l'horizon.Le pari de la confiance (État-citoyen) reste le levier et le dnominateur communs de tous les dfis relever par le nouveau gouvernement.