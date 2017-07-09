باقية وتتفتت

Dimanche 09 Juillet 2017





Publié le:2017-07-09 10:55:01

في مثل هذا اليوم 9 جويلية 2011 تمّ رسميّا الإعلان عن تأسيس جمهوريّة جنوب السودان.تعتبر دولة جنوب السودان آخر الدول المعترف بها دوليّا وآخر عضو كامل في الأمم المتحدة. كان السودان كتلة موحّدة، وكان يتبع في العهد العثماني التاج المصري، فقد كان يلقّب ملك مصر ب"ملك مصر والسودان". بعد الاحتلال البريطاني، وكعادتهم في خلق فتن بين الشعب الواحد والتي تنتهي أغلبها بالتقسيم، فقد خلقت في السودان شعور لدى أهل الجنوب أن أهل الشمال لهم الأفضليّة والتفوق، وأنهم مظلومون، واستغلّ الاحتلال عدم اعتناق أهل جنوب السودان لدين معيّن (عكس الشمال المترسّخ فيه الدين الإسلامي) فقام بحملات تبشيريّة كبيرة جعل من أغلبيّة الجنوبيّين مسيحيين.بعد الجلاء البريطاني وانفصال السودان عن مصر، بدأت تظهر مطالب للجنوبيّين للانفصال والحصول على الحكم الذاتي على الأقلّ. وكانت الحكومات السودانيّة المتعاقبة والمسيطرة عليها الشماليّين ترفض الفكرة رفضا نهائيّا رغم ظهور حركات تمرّد مسلحة في الجنوب. في عام 1972 تمّ التوقيع في أديس أبابا على اتفاق يمنح بموجبه الجنوبيّين حكما ذاتيا في إطار السودان الموحّد، وخمدت الفتنة. لكن في عام 1983 ألغى الرئيس السوداني جعفر النميري الاتفاق وأعلن الحرب على الجنوبيّين ممّا أدّى لنشوب حرب أهليّة جديدة في السودان دامت 22 سنة.وازداد الوضع تأزما بعد صعود عمر البشير للحكم عام 1989 واعلان الجهاد الإسلامي ضد الحركات المسيحيّة الجنوبيّة. وكانت القوى العالميّة تغذّي نار الحرب وتعرقل كلّ الجهود لإيجاد حلّ لتوحيد السودان، بما أن الشطر الجنوبي غني بالثروات الطبيعيّة خصوصا منها النفطيّة (إنتاج جنوب السودان حاليّا 220 ألف برميل يوميّا). فعاشت السودان خصوصا في بداية الألفيّة الجديدة في أزمة اقتصاديّة واجتماعيّة خانقة بسبب الحرب أدّت إلى ظهور مجاعات خصوصا في اقليم دارفور، رغم أن السودان يمتلك من الثروات ما غطي به الإحتياجات الغذائيّة لافريقيا والعالم العربي وزيادة!!وأمام الضغوط الدوليّة، رضخت الحكومة السودانيّة لتوقيع اتفاق في جويلية 2005 يعطي للجنوب حكم ذاتي لمدّة 6 سنوات، يتبعه استفتاء عام للجنوبيّين لتقرير المصير. وفي 9 جانفي 2011 تمّ تنظيم الاستفتاء الذي أفرزت نتائجه عن تأييد كاسح لانفصال الجنوب عن السودان الموحّد. وفي مثل هذا اليوم 9 جويلية 2011، تمّ الاعلان رسميّا على استقلال جنوب السودان وتأسيس الجمهوريّة المعترف بها دوليّا، وعاصمتها جوبا بمساحة تفوق 619 ألف كم²(28% من مساحة السودان قبل التقسيم) وقرابة 10 مليون ساكن، مع اعتماد اللغة الانقليزيّة كلغة رسميّة للدولة.ويعتبر انفصال جنوب السودان جرحا جديدا في الأمّة العربيّة الاسلاميّة التي تعيش التقسيم تلو الآخر، والأزمات وراء الأزمات. كما أن جنوب السودان لا تعترف بعروبتها فهي لم تنضم لجامعة الدول العربيّة رغم اقدميّة السودان فيها، كما أن اعتمادها للانقليزيّة كلغة رسميّة ومسارعتها إقامة علاقة مع الكيان الصهيوني، يعتبر دليلا على وجود مخطّط غربي مسبق لتقسيم السودان وانفصال الجنوب تماما على كلّ انتماء عربي، لتسهيل السيطرة على الثروات الطبيعيّة الهائلة الّي تتمتّع بها أراضي الجنوب.