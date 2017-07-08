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Sport

ديوكوفيتش الى الدور الرابع في ويمبلدون

Samedi 08 Juillet 2017
بــاب نــات - شق نوفاك ديوكوفيتش (البطل ثلاث مرات) طريقه إلى الدور الرابع في بطولة ويمبلدون للتنس بفوزه 6-4 و6-1 و7-6 على اللاتفي "إرنستس جولبيس" على الملعب الرئيسي يوم السبت.

وبدأ اللاعب الصربي (30 عاما) المباراة ببطئ قبل أن يفرض سيطرته ثم أجهض هجوما لجولبيس في المجموعة الثالثة ليضرب موعدا مع الفرنسي ادريان مانارينو.
وبدا ديوكوفيتش المصنف الثاني متألقا طيلة المواجهة وطلب من الحكم "التركيز" بعد عدة قرارات بشأن كرات بجانب الخط في البداية ثم صرخ عقب فوزه بنقطتين في الشوط الفاصل بالمجموعة الثالثة.
وقال ديوكوفيتش الذي بلغ الأسبوع الثاني في ويمبلدون للمرة العاشرة " أنا سعيد., رفعت مستوى التنس الذي أقدمه مقارنة بأول مباراتين". وأضاف "هذه أكبر حالة تركيز لي في الأسبوعين الماضيين".

وتأخر ديوكوفيتش 4-2 في المجموعة الأولى بعد بداية رائعة من جولبيس الذي سبق له دخول قائمة الأوائل العشر عالميا قبل تراجعه للمركز 589 حاليا بسبب الإصابات.

لكن بمجرد نجاح ديوكوفيتش في كسر الإرسال بعد خطأ مزدوج من جولبيس أخذ اللاعب الصربي زمام المبادرة ولم يواجه متاعب تقريبا رغم أنه تعين عليه رفع مستواه في المجموعة الثالثة مع سعي جولبيس لتقليص الفارق.

Publié le:2017-07-08 20:40:04

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