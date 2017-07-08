محمد بن زايد يفرض دحلان على السيسي ..انتهى عبّاس وتلاشى حلم الرجوب !

Samedi 08 Juillet 2017





Publié le:2017-07-08 13:46:16

في زمن قياسي خسرت مصر كل شيء ، كان ذلك نتيجة حتمية لانقلاب يوليو الدموي ومحصلة منطقية لانتزاع السلطة من مؤسسات مدنية منتخبة لصالح مؤسسة عسكرية تحتكر السلاح والمال ، تدير شؤون البلاد المالية من الثكنة وتضع البنك المركزي وبورصة الاوراق النقدية تحت وصاية وزارة الدفاع ، ما دفع الوضع المصري الى حالة من النشاز المتداخل ارتبكت معها السياسات الداخلية والخارجية واصبح الجنيه يفوح برائحة البارود وتحنطت المعاملات المالية وتدخلت دولة الدبابة في كل مجالات الحياة حتى اصبح يصعب تبيّن الثقافي من الاجتماعي من التربوي من العسكري ، تداخل يشبه الى حد بعيد تلك العشوائيات التي تخنق القاهرة في شكل كتل من الاسمنت القديم المغشوش المكدس بعبثية والذي يعج بالملايين من الكتل الآدمية التي فقدت مقومات الحياة فذهبت تبحث عن حياة ، تداخل البنية التحتية في مصر لا يختلف عن تداخل البنية المدنية كما البنية السياسية .هذه العوامل وعوامل اخرى جعلت من سلطة السيسي اضعف منظومة حكم مرت على مصر ربما عبر تاريخها الحديث والقديم ، وصل الهوان بمنظومة المشير الى حد الاستجداء والتبعية وتحولت ام الدنيا وربيبة النيل ومهبط الحضارات الى واحدة من ملاحق ابو ظبي ، واصبح قصر عابدين احد استراحات محمد بن زايد يستعمل باحته للعزل والتوجيه والتقرير ، وربا اختار بن زايد ان يسوس عبيده من قصر القبة اكبر القصور السيادية المصرية ، القصر الذي بناه الخديوى اسماعيل لزوجته شوق نور هانم حين ركن اليها بموجب عقد شرعي وانجب منها في الحلال ، على خلاف بن زايد الذي استعمل القصر للمسافحة والمخادنة وانجب فيه ما انجب في الحرام .مقابل تبييض انقلابه وحمايته من الملاحقات الدولية قدم السيسي الكثير لعيال بن زايد ثم للاسرة الحاكمة في السعودية ، تخلى للرياض عن جزيرتي صنافير وتيران وفتح ثكنات الجيش المصري امام محمد بن زايد لينتقي ما يشاء ، فاختار اخطبوط ابو ظبي نخبة الجيش وارسل بهم الى بن غازي وطبرق لتسويق حفر عسكريا ، ثم وجه بعض الفرق الاخرى التي انتقائها على عينه من المتجر العسكري الى جزيرة فرسان على البحر الاحمر و الى اليمن وسوريا والبحرين ويعمل اليوم على تأهيل فرق اخرى لمواجهة كتائب القسام وغيرها من فصائل المقاومة حال صدور القرار باجتياح غزة برا وبحرا وجوا.مقابل تحريك اللوبي الاماراتي في الخارج للتغطية على جرائم المشير تخلى هذا الاخير عن حقوق مصر في رسم سياساتها الخارجية كما تخلى عن ترسيم حدودها وترك تقرير مصير الارض المصرية لقوى خليجية ، ولعل ابرز انحراف في السياسة الخارجية المصرية هو رضوخ السيسي رغم المماطلة الى قرار بن زايد والذي يقتضي بفك الارتباط بين القاهرة ومحمود عباس واعتماد مصر على رجل الامارات الماكر محمد دحلان بدل العلاقات التقليدية القديمة مع رجالات فتح المحيطين بعباس ، المنعرج الذي كانت تهمس به الاطراف وتحاول التكتم عنه تفاصيله واضطر امين سر حركة فتح جبيرل الرجوب للإفصاح عنه حين عبر للإعلام عن اسفه من مواقف القاهرة الأخيرة تجاه الوضع داخل البيت الفلسطيني ، ما دفع بالإعلام المصري والاماراتي الى التهجم عليه والقول بان التيار الاكبر داخل حركة فتح لا يريد الرجوب على راس الحركة لأنه يمثل خطرا على القضية الفلسطينية ، وكان محمد بن زايد حقق اكبر نجاحاته حين ضغط بقوة على السلطة المصرية وكثف اتصالاته لمنع دخول الرجوب الى مصر اواخر شهر فيفري ، وفعلا نجح في اقناع السيسي بالأمر او بالأحرى نجح في فرض رؤيته وقيل ان المشير اتخذ قرار المنع عندما كان الرجوب في الجو قادما من عمان الى القاهرة ، حتى ان وزير الشباب والرياضة المصري ذهب الى المطار واستقبل الرجوب بوصفه رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة ، وكانت المفاجئة حين توجت فرقة خاصة الى الوزيرين وطالبت من الرجوب العودة الى قاعة الانتظار لأنه سيغادر على متن نفس الطائرة ، وقع ذلك امام ذهول الوزير المصري الذي لم يكن يعلم بتوافقات الدقائق الاخيرة بين حاكم مصر محمد بن زايد وملحقه العسكري في القاهرة عبد الفتاح سعيد حسين خليل السيسي .