ديكتاتوريّة في الدم

Samedi 08 Juillet 2017





Publié le:2017-07-08 12:24:01

في مثل هذا اليوم 8 جويلية 1994 مات أوّل رئيس لكوريا الشماليّة، الديكتاتور كيم إل سونغ.الاسم الرسمي لكوريا الشماليّة هو جمهوريّة كوريا الديمقراطيّة الشعبيّة، لكن عرفت بكوريا الشماليّة للتفريق بينها وبين كوريا الجنوبيّة. تقع كوريا الشماليّة في شمال شبه الجزيرة الكوريّة. كانت كامل كوريا تتبع لحكم الامبراطوريّة الكوريّة. في عام 1905 تم احتلالها من طرف اليابان. ونظرا لموقعها الاستراتيجي في جنوب شرق آسيا، فقد كانت مطمعا لعدّة دول. بعد هزيمة اليابان في الحرب العالميّة الثانية تم تقسيم كوريا بين الدول المنتصرة كمثيلتها ألمانيا. فتحصّل المعسكر الشرقي على النصف الشمالي بينما أصبح النصف الجنوبي يتحكّم فيه المعسكر الغربي. لكن حين سعت الأمم المتحدة لتنظيم انتخابات موحّدة عام 1948، رفض الجزء الشمالي العمليّة، فتمّ تأسيس حكومتين واحدة في الشمال وواحدة في الجنوب، وتمخضت من ذلك جمهوريتين. كانت كلّ جمهوريّة تتدعي أحقيّتها في حكم كامل شبه الجزيرة، ممّا أدى إلى اندلاع حرب بينهما سنة 1950 دامت 3 سنين، ورغم توقيع اتفاق هدنة سنة 1953، الّا أنهما بقيا إلى اليوم على نفس العداء وعلى شفا الحرب.وكان كيم إل سونغ هو أوّل رئيس لكوريا الشماليّة، وهو الذي رفض الاشتراك في انتخابات 1948. ولد كيم إل سونغ في 15 أفريل 1912 في ظلّ الاحتلال الياباني، فانظمّ باكرا للمقاومة المسلّحة. كان يحمل الأفكار الشيوعيّة،ما شجّعه عام 1940 للهروب للاتحاد السوفياتي بعد أن بقي هو الوحيد من القادة على قيد الحياة. وعاد مع قوّات الاتحاد السوفياتي بعد هزيمة اليابان. وأسس عام 1948 جمهوريّة كوريا الشعبيّة الديمقراطيّة التي عرفت باسم كوريا الشماليّة ودخل عام 1950 في الحرب الكوريّة.يعرف حكمه بالديكتاتوريّة الشاملة. يرتكز نظام حكمه على عبادة الشخصيّة: فكلّ التفاصيل الموجودة في البلاد تعتبر فضلا من "القائد العظيم" و"الأب الحاكم" و"الرجل السماوي". فترسخت في الكوريّين الشماليّين أنّ كلّ ما يكسبونه هي بفضله حتى من لباسهم وأكلهم. وقسّم الشعب حسب ولاء المواطنين وولاء عائلته وأقربائه وأصدقائه. وحسب هذا التقسيم، تتحدّد لكلّ مواطن نوعيّة الوظيفة والتعليم وحتى كمّية الأكل المسموح له. فانقسم الشعب إلى قرابة 50 تصنيف: 25% موالين و52% درجة ثانية و20% صنف الخونة. وكل من يعارضه كان مآله السجن أو الموت تحت التعذيب أو التجارب العلميّة. ويقدّر في كوريا الشماليّة قرابة 200 ألف معتقل سياسي، ما جعلها أدنى دول العالم في مجال حقوق الإنسان، حتى أنه يتمّ إعدام المواطنين لمجرّد استماعهم لراديو كوريا الجنوبيّة أو لعدم التصفيق الحار لخطاب الرئيس. وكان يمنع على المواطنين امتلاك أي شئ الّا برخصة، حتى أن لا يقود السيارات ولا يستعمل الهواتف إلّا المسؤولين الكبار والنافذين في الدولة.بعد انهيار الاتحاد السوفياتي دخلت كوريا الشيماليّة في عزلة تامة عن العالم أثرت على اقتصادها ووصلت إلى حدّ المجاعة، وذلك رغم امتلاكها للقنبلة النوويّة الذي القوى العالميّة تخشاها ولا تتجرّا على التدخّل. واستمر رفض كيم إل سونغ الانفتاح حتى موته في مثل هذا اليوم 8 جويلية 1994. ورث الحكم من بعده ابنه كيم جونغ ايل الذي تفوّق على والده في الديكتاتوريّة والعزلة عن العالم حتى وفاته في 17 ديسمبر 2011. فورث الحفيد كيم جونغ أون في عمر عمر 27 سنة (إلى اليوم). عرف هذا الشاب باندفاعه وبديكتاتوريّتة التي فاقت ديكتاتوريّة الأب والجد. فتعدّدت اعداماته للمسؤولين حتى المقربين منه بمجرّد شكوكه فيهم. ومازال شعب كوريا الشماليّة يعاني إلى اليوم من ديكتاتوريّة العائلة ويعيش في فقر مدقع، رغم أن إخوانهم الجنوبيّين تفوقوا عليهم تكنولوجيا واقتصاديا وسياسيا، حتى أنهم أصبحوا يتحكمون في تكنولوجيّات واقتصاد العالم.