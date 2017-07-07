برنامج الدورة 59 لمهرجان سوسة الدولي

وينطلق المهرجان يوم الأحد 16 جويلية 2017، فيما يُختتم يوم الثلاثاء 15 أوت 2017.
وفي ما يلي برنامج المهرجان :
الأحد 16 جويلية : سهرة الافتتاح يحييها محمد علي كمون اركسترا.
الاثنين 17 جويلية : رباعي الالات القوسية لاوبرا نيس
الثلاثاء 18 جويلية : الفرقة الشعبية الصربية
الخميس 20 جويلية : نجوم تونسية بالشراكة مع الجوهرة اف ام
الجمعة 21 جويلية : الشقف
السبت 22 جويلية : السهرة العالمية للالعاب السحرية
الاحد 23 جويلية : بالي فيفا دانس
الخميس 27 جويلية : ملا عيلة
السبت 29 جويلية : “مرتضى وطاهر القيزاني”
الأحد 30 جويلية : كوشمار
الاثنين 31 جويلية : مجموعة بابيول ومجموعة نورث أفريكا
الاثنين 01 اوت : رجاء فرحات
الجمعة 04 أوت : لطفي العبدلي
السبت 05 أوت : الفنان نور مهنى
الاثنين 07 أوت : “باك أن ذو باك”
الثلاثاء 08 أوت : عرض الزيارة
الأربعاء والخميس 09 و10 أوت : ليالي السينما
الجمعة 11 اوت : الفنان زياد غرسة
الاحد 13 أوت : مجموعة ميراث
الثلاثاء 15 أوت : سهرة الاختتام تحييها الفنانة يسرى محنوش.
Publié le:2017-07-07 21:16:12
Par:Nouri (Switzerland )
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