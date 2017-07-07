برنامج الدورة 59 لمهرجان سوسة الدولي

Vendredi 07 Juillet 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-07-07 21:16:12

- أعلن مدير مهرجان سوسة الدولي رياض بن عمر خلال ندوة صحفية عقدها مساء أمس الخميس 6 جويلية 2017، عن برنامج الدورة 59 من المهرجان.وينطلق المهرجان يوم الأحد 16 جويلية 2017، فيما يُختتم يوم الثلاثاء 15 أوت 2017.الأحد 16 جويلية : سهرة الافتتاح يحييها محمد علي كمون اركسترا.الاثنين 17 جويلية : رباعي الالات القوسية لاوبرا نيسالثلاثاء 18 جويلية : الفرقة الشعبية الصربيةالخميس 20 جويلية : نجوم تونسية بالشراكة مع الجوهرة اف امالجمعة 21 جويلية : الشقفالسبت 22 جويلية : السهرة العالمية للالعاب السحريةالاحد 23 جويلية : بالي فيفا دانسالخميس 27 جويلية : ملا عيلةالسبت 29 جويلية : “مرتضى وطاهر القيزاني”الأحد 30 جويلية : كوشمارالاثنين 31 جويلية : مجموعة بابيول ومجموعة نورث أفريكاالاثنين 01 اوت : رجاء فرحاتالجمعة 04 أوت : لطفي العبدليالسبت 05 أوت : الفنان نور مهنىالاثنين 07 أوت : “باك أن ذو باك”الثلاثاء 08 أوت : عرض الزيارةالأربعاء والخميس 09 و10 أوت : ليالي السينماالجمعة 11 اوت : الفنان زياد غرسةالاحد 13 أوت : مجموعة ميراثالثلاثاء 15 أوت : سهرة الاختتام تحييها الفنانة يسرى محنوش.