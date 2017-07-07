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مهدي بن غربية لزوجته : هنيئا لك بما حرمتني سجون دولة الاستبداد من نيله

Vendredi 07 Juillet 2017
بــاب نــات - دوّن وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان مهدي بن غربية مساء أمس تهنئة أنيقة على جدار حسابه الفايسبوكي الشخصي.

التهنئة وجهها الوزير إلى زوجته بمناسبة تحصلها على شهادة الدكتوراه في مجال الطب. كما اختار بن غربية أن يوجه بمناسبة هذا الحدث السعيد رسالة فخر لكل التونسيات اللاتي اعتبرهن الوزير "عنوان رفعة وجمال وتفوق.".

وجاء النص الحرفي لهذه التدوينة كما يلي :
"بكل سعادة وحب، أحتفل الليلة بتحصل شريكة العمر على شهادة الدكتراه في الطب التي حرمتني سجون دولة الاستبداد من نيلها.
أعبر عن فخري بها، مثل افتخارنا بكل التونسيات عنوان الرفعة والجمال والتفوق.".


يذكر أن مهدي بن غربية كان قد التحق سنة 1992 بكليّة الطب بتونس لكنّه انقطع عن الدراسة بعد ثلاث سنوات إثر إيقافه لأسباب سياسية في 1994 قضى اثرها عديد السنوات سجينا.


Publié le:2017-07-07 14:15:01

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2 de 2 commentaires pour l'article 145011

Chebbonatome  (Tunisia)  |Vendredi 07 Juillet 2017 à 15h 08m |           
ملامح عقد نفسيّة ستحف به طول عمره وستقوّض حياته رغم اليسر الذي يبدوعليه

Abid_Tounsi  (United States)  |Vendredi 07 Juillet 2017 à 15h 02m |           
حسب ما نُشر من سيرة ذاتية له، هناك مغالطة في المعلومات المذكورة في هذا المقال...



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