بحسب ''جوجل'': قناة الجزيرة تتقدم بفارق كبير على قناتي العربية وسكاي نيوز

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أعنف حملة إعلامية ضدّ قطر
ومنذ اختراق "وكالة الأنباء القطرية" في الثالث والعشرين من شهر ماي الماضي، بدا أن خطة إعلامية كاملة وضعها الإعلام الإماراتي والسعودي، منتظراً ساعة الصفر لتطبيقها. وجاءت عملية الاختراق، لتبدأ أعنف حملة إعلامية ضدّ قطر، وضدّ شعبها ومؤسساتها وحكومتها.
وحتى بعد صدور توضيح وتأكيد بأن موقع الوكالة قد تم اختراقه وأن أمير قطر الشيخ تميم لم يلق بأي تصريحات، أصرّت الترسانة الإعلامية إياها على شنّ هجومها على قطر.
لكنّ هذه الحملة بلغت مستوى آخر تماماً مع بدء الحصار الفعلي للدول الأربع. إذ سقطت ورقة التوت عن هذا الإعلام، وسقطت معه كل المعايير المهنية لأبسط قواعد العمل الإعلامي. ورغم فضح هذا الإعلام وكذبه مراراً منذ شهر ونصف، يبدو أن التعليمات الموجّهة إليه تعتمد سياسة "اكذب اكذب حتى يصدقك الناس".
وكان مكتب محاماة بريطاني تقدم بشكوى رسمية لدى هيئة البث البريطانية (أوفكوم) ضد قناتي العربية الإخبارية وسكاي نيوز عربية، لبثهما تصريحات ليس لها أساس من الصحة نسبت كذبا إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، عقب تعرض وكالة الأنباء القطرية (قنا) لقرصنة إلكترونية في 24 ماي الماضي.
Publié le:2017-07-06 23:56:02
Par:mohamedjerba (Tunisia )
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