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Sport

تنس الطاولة - صفاء السعيداني تحرز لقب بطولة شمال افريقا في اغادير

Jeudi 06 Juillet 2017
بــاب نــات - احرزت لاعبة تنس الطاولة التونسية صفاء السعيداني لقب بطولة شمال افريقيا التي اقيمت في مدينة اغادير المغربية من 3 الى 5 جويلية الجاري بمشاركة منتخبات تونس والجزائر والمغرب.

وتفوقت اللاعبة التونسية في الدور النهائي على اسلام العيد الجزائرية المحترفة بفرنسا بنتيجة 2/4 ومن ناحيته خسر التونسي ثامر مامية في الدور نصف النهائي للبطولة امام الجزائري سامي الخروف بنتيجة 4/2 ويشار الى ان المنتخب التونسي لكرة الطاولة يستعد لخوض منافسات الكاس العربية في سلطنة عمان من 20 الى 26 اوت المقبل قبل المشاركة في بطولة امم افريقيا 2018 المقررة مبدئيا في نيجيريا.



Publié le:2017-07-06 18:27:38

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