Club Africain - Création d'un comité provisoire pour préparer une AG élective

Jeudi 06 Juillet 2017





Les anciens présidents du Club Africain dont Hammadi Bousbiaa, Said Néji, Hammouda Ben Ammar et Kamel Idir, réunis jeudi, ont convenu de mettre en place un comité directeur provisoire pour gérer les affaires du club "rouge et blanc" jusqu'à la tenue d'une Assemblée générale élective.Les anciens dirigeants clubistes ont souligné, lors de cette réunion, leur intention de veiller à la bonne marche du club afin de lui assurer les meilleures conditions de préparation en prévision de la prochaine saison sportive.Ils ont également annoncé, après concertation avec d'anciens joueurs et dirigeants du club, de créer un comité de gestion provisoire composé de Maher Snoussi, Bassem Mehri, Mahdi Gharbi, Faouzi Seghaier et Chedly El Gayed, ainsi que d'autres membres qui seront annoncés ultérieurement, et qui seront chargés de préparer la tenue d'une Assemblée Générale élective.Cette réunion fait suite au retrait de Slim Riahi de la présidence du Club Africain, et la non adoption des rapports moral et financier lors de l'Assemblée générale évaluative tenue le 27 juin dernier.