بيان الفشل لخطة دول المقاطعة

Jeudi 06 Juillet 2017





Publié le:2017-07-06 17:59:36

أخيرا ظهر وزراء الخارجية لدول حصار قطر من مصر ، هذا الظهور لم يكن بدرا مكتملا كما انتظره عشّاق الهجوم على الدوحة، وإنمّا كانت وجوه الحاضرين تكتم دمعة الحزن بعد الفشل الذريع في ايجاد مخرج من الورطة التي وضعوا انفسهم فيها .فباستثناء مطالبة عبد الله بن زايد وزير خارجية الإمارات دولة قطر بضرورة رسم الابتسامة على وجوه الناس لم يأت الرباعي الحزين بالجديد في الأزمة بل ظهر المخطّط وكأنّه في نهاية الطريق ولو لا الحياء لقال الأربعة المقاطعون إنّا أفلسنا "وطارت سكرة الاثنين الأسود "الذي أعلنوا فيه الحرب على قطر .لقد وضعت الإمارات والسعودية و البحرين ومصر نفسها في مأزق سيكون ما بعده حتما جملة من الانهيارات الداخلية وتفكك في الحلف الهشّ الذّي جمع بين المتناقضات،فلا السعودية يمكن أن تكون حليفا للامارات ولا الأخيرة يمكن ان تعلن دعمها المطلق لوليّ العهد الشابّ 'بن سلمان' الذّي سيكون منافسا قوّيا في المنطقة لعيال بن زايد ، فالجميع يدرك جيّدا الدسائس بين الطرفين،والأكيد انّ السفينة لا يمكن أن يقودها جمع من الربابين.وستكون مرحلة -ما بعد قطر - هي مرحلة الصراع بين بن سلمان و حلفائه اليوم ..من يكون رئيس الملاّحين؟وعودة لبيان الوزراء "المشهود" الذّي مثّل خيبة أمل و عكس حتما حالة تخبّط دول الحصار بعد فشلها في تحقيق ولو قيد أنملة من مآربها وراء مقاطعة قطر؛ فعلى عكس ما كان متوقّعا لم يتحدث البيان الختامي عن أية إجراءات تصعيدية رغم وصفهم رد الدوحة بالردّ السلبي على المطالب الـ13، واكتفى نصّ البيان بالتأكيد على استمرار الإجراءات المتبعة حاليا، فقد خلى هذا البيان تماما من الإشارة إلى طبيعة إجراءات قادمة سيتم اتخاذها واقتصر على تشخيص اللحظة فقط،و كرّر جميع الوزراء الأربعة فقط العبارات والاتهامات نفسها ولم يأتوا بالجديد كما كان منتظرا.هذا وذهب مراقبون بالقول أنّ هذا البيان أكّد نقطة واحدة فقط تتبلور بالأساس أنّه لا يمكن الحديث عن فشل الوساطة الكويتية أو توقفها وهو ما يعني استمرارها في ضوء ظهور الإدارة الأمريكية على السطح، وهو ما يمكن تحليله على أن ترامب سيدعم اتجاه حلّ الأزمة الخليجية لما نجم عنها من تفرّع أزمات في العالم و اختلافا صارخا في مواقف الدول الكبرى .ورغم اجتماع قادة أجهزة مخابرات دول الحصار قبيل لقاء وزراء الخارجية ، وفي نفس المكان القاهرة إلاّ أنّ هذه الدول لم تجد مخرجا يحفظ لها ماء الوجه وكان البيان تراجعا واضحا في المواقف التي اتخذّوها على عجلة و دون دراسة عميقة.لم يقتصر البيان "الورطة" كما أصبح يحلو للعديد تسميته فقط على حالة تخبّط وزراء المقاطعة،بل حتّى إجاباتهم عن بعض الأسئلة الموجهة لهم من قبل صحافييهم كشفت عمق الأزمة التي وقعوا فيها فقد زاد وزير خارجية البحرين الشيخ خالد آل خليفه الطين بلّة حين قال ان تهمة الارهاب لن تطبق على أعضاء وقيادات حركة الاخوان فقط، وانما على كل من يتعاطف معهم ايضا"،وبالتالي فـ"المتعاطفون" سيحاكمون بالتهمة نفسها، وهذا يعني ان كل إنسان،حتى لو كان ليبراليا او علمانيا أو حتّى ملحدا ولا يدين بدين الإسلام ، لا يؤيد هذه الدول الأربع وينتقد ممارساتها و يرفض القرارات القمعية ضدّجماعة الاخوان، فهو سيجد نفسه حتما وراء القضبان و في السجون السريّة و الزنانين ، و هكذا سيحتاج هذا القرار "القانون" الذّي تلاه وزير خارجية البحرين إلى اعتقال الملايين، وانشاء محاكم وسجن مئات الآلاف من المناصرين للإخوان أو من الرافضين لأساليب القمع و الزجر والمدافعين عن حقوق الإنسان،مهما كانت انتمائه أو طائفته أو عرقه أو دينه.كما لابدّ لنا أن نشير أيضا إلى المكالمة الهاتفية التي اجراها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي وتوقيتها المهمّ ، والتي اكد فيها الرئيس ترامب على “دعوة جميع الأطراف للتفاوض بشكل بناء من اجل حل النزاع مع قطر”،ممّا يثبت حتما أنّ لهجة التراجع التي سيطرت على البيان ،رغم تعمّد وزير خارجية مصر توشيحه بعبارت حازمة رآها البعض أنّها "لهجة صقورية"،كانت مصطنعة ولم تأت بماهو جديد واقتصرت على ترديد نفس العبارات التي انطلقت يوم 5 جوان ولم ينتقل "الحسم" و "الحزم" إلى مرحلة جديدة أو مغايرة تكون في حجم لقاء "سادة القرار" قادة أجهزة المخابرات أو في حجم لقاء الوزراء الأربعة.من جهة أخرى ، لا يمكن التعويل كثيرا على درجة التراجع التي اكتسبها البيان،ويمكن الحديث أيضا عن تراجع الدول المحاصرة من زاوية أخرى ويمكن القول أن الأزمة انتقلت من طورها الإقليمي و العالمي إلى الطور المحلّي خاصّة في ظلّ تصريحات عبد الله بن زايد، وزير الخارجية الاماراتي الذّي اكد ان الدول الأربع لن تذهب الى المجتمع الدولي لمعاقبة قطر، وانما ستتخذ الإجراءات التي تعتقد انها مناسبة باعتبارها دول ذات سيادة وتملك حق التصرف في اطار القانون الدولي وحماية مصالحها، وهذا يعني انه لا يمكن التنبؤ بتصعيد آخر ضدّ قطر على مستوى عالمي و ربّما تقتصر "التصعيدات القادمة" على العقوبات الاقصادية ويمكن لهذه الدول أن تتخذّ إجراءات نوعية ضد قطر، مثل دعوة الشركات الكبرى للخروج من السوق القطرية، أو سحب ودائع تلك الدول من البنك المركزي القطري؛وبالتالي لا يمكن الحديث الىن بعد هذا البيان عن لجوء الاربعة إلى التدّخل العسكري المباشر،و ستقتصر "حربهم" فقط على بثّ الدسائس و المغالطات الإعلامية و العمل على تعميق الأزمة داخل البيت الخليجي لعزل قطر.