وزير خارجية قطر لـCNN: لن نمتثل لأي مطلب مخالف للقانون الدولي

Jeudi 06 Juillet 2017

وكالات





Publié le:2017-07-06 12:58:38

- قال وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إن الكثير من مطالب دول الحصار مخالفة للقانون الدولي.وأوضح آل ثاني أن المطالب تتركز بشكل رئيسي على اتهام قطر بالإرهاب وإيقاف حرية التعبير وغلق وسائل الإعلام وطرد الأشخاص المعارضين وجنسياتهم وترحيلهم لبلادهم وكل هذا مخالف للقانون الدولي.وشدد الوزير القطري خلال لقاء مع شبكة التلفزة الأمريكية "CNN" على أن بلاده لن تمتثل لأي مطلب يخالف القانون الدولي و"لن نقبل بأي أمر يهدف لعزل قطر".وقال وزير الخارجية القطري أن الإخوان ليسوا إرهابيين بدولتنا.. وإغلاق الجزيرة لن يحدث