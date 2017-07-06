وزير خارجية قطر لـCNN: لن نمتثل لأي مطلب مخالف للقانون الدولي

وأوضح آل ثاني أن المطالب تتركز بشكل رئيسي على اتهام قطر بالإرهاب وإيقاف حرية التعبير وغلق وسائل الإعلام وطرد الأشخاص المعارضين وجنسياتهم وترحيلهم لبلادهم وكل هذا مخالف للقانون الدولي.
وشدد الوزير القطري خلال لقاء مع شبكة التلفزة الأمريكية "CNN" على أن بلاده لن تمتثل لأي مطلب يخالف القانون الدولي و"لن نقبل بأي أمر يهدف لعزل قطر".
وقال وزير الخارجية القطري أن الإخوان ليسوا إرهابيين بدولتنا.. وإغلاق الجزيرة لن يحدث
Publié le:2017-07-06 12:58:38
Par:mongi (Tunisia )
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