رابطة ابطال افريقيا - النجم والترجي من اجل انهاء مرحلة المجموعات في الصدارة

Jeudi 06 Juillet 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-07-06 15:03:49

- بعد ان ضمنا تاهلهما الى الدور ربع النهائي لرابطة ابطال افريقيا لكرة القدم يتطلع النجم الساحلي والترجي الرياضي الى انهاء مرحلة المجموعات في الصدارة عند استضافتهما في اطار الجولة السادسة والاخيرة على التوالي المريخ السوداني يوم الجمعة (س 18) بالملعب الاولمبي بسوسة ضمن المجموعة الاولى وسانت جورج الاثيوبي يوم الاحد (س 18) في رادس لحساب المجموعة الثالثة بما يمنحهما اسبقية خوض مقابلة اياب دور الثمانية على ارضهما.في المجموعة الاولى يتطلع النجم الساحلي المتصدر بمجموع 9 نقاط امام المريخ السوداني صاحب المركز الثاني برصيد 7 نقاط الى تجديد العهد مع الانتصارات بعد ثلاثة تعادلات متتالية وتكرار سيناريو مباراة الذهاب في الخرطوم عندما اطاح بمنافسه 2-1 بفضل هدف قاتل من البرازيلي ديوغو اكوستا في القت بدل الضائع.ولئن حسم فريق جوهرة الساحل بطاقة ترشحه الى ربع النهائي منذ الجولة الماضية فان ذلك لن يمنعه من دخول المباراة بعقلية انتصارية للمحافظة على سجله خاليا من الهزيمة في هذه المسابقة وتعزيز رصيد الثقة لدى اللاعبين قبل خوض مباراتين وديتين من الطراز العالمي خلال الايام القادمة ضد اولمبيك مرسيليا الفرنسي وفالنسيا الاسباني امام منافس سيرمي بكل ثقله من اجل تفادي الخسارة في المقام الاول باعتباره في سباق غير مباشر مع نادي فيروفييرو الموزمبيقي صاحب المركز الثالث في هذه المجموعة ب5 نقاط لانتزاع البطاقة التاهيلية الثانية عن هذه المجموعة.ومقارنة بالمقابلات الاخيرة التي عانى منها من العديد من الغيابات سيستفيد المدرب الفرنسي هوبار فيلود خلال هذه المباراة من عودة اكثر من ركيزة اساسية بما سيتيح له اكثر خيارات تكتيكية على غرار حارس المرمى ايمن المثلوثي الذي تخلف عن لقاء الجولة الماضية امام فيروفييرو لاسباب عائلية والمدافع شهاب بن فرج ولاعبي الوسط حمزة لحمر وعلية البريقي اثر استيفاء عقوبة الانذار الثاني في حين تبقى مشاركة الظهير الايمن حمدي النقاز بين الشك واليقين في ظل حرص الاطار الطبي على عدم المجازفة باللاعب والتاكد من تخلصه نهائيا من مضاعفات الاصابة.واذا كان هجوم النجم الساحلي فاعلا بعدما تمكن من التسجيل في كل المقابلات بحصيلة جملية بلغت الى حد الان 10 اهداف فان اداء الخط الدفاعي يبقى بحاجة لمزيد المراجعة باعتبار ان شباك الفريق اهتزت في المباريات الاربع الاخيرة بواقع هدف في كل لقاء وهو معدل يعتبر مرتفعا بالنسبة لفريق يراهن على لعب الادوار الاولى في هذه المسابقة القارية.وفي المجموعة الثالثة يدخل الترجي الرياضي المتصدر ب9 نقاط مواجهته امام سانت جورج الاثيوبي وعينه على الانتصار للبقاء في طليعة الترتيب والمحافظة على تقدمه على ملاحقه وحامل اللقب صن داونز الجنوب افريقي صاحب المركز الثاني ب9 نقاط الذي يستضيف من جهته فيتا كلوب الكونغولي.وبعد اكتفائه في الجولتين الاخيرتين بالتعادل تبدو الفرصة سانحة امام فريق باب سويقة للعودة الى سكة الانتصارات وانهاء مرحلة المجموعات على وقع انتصار معنوي هام قبل توجيه تركيزه في الفترة القادمة نحو مشاركته في دوري ابطال العرب المقررة بمدينة الاسكندرية المصرية من 22 جويلية الجاري الى 5 اوت القادم.وستعرف تشكيلة المدرب فوزي البنزرتي بعض الغيابات لاسباب تاديبية بعد حصول المدافع منتصر الطالبي والمهاجم طه ياسين الخنيسي على البطاقة الصفراء الثانية غير ان الرصيد البشري الثري الذي يتمتع به الفريق يوفر عدة حلول بديلة اذ ينتظر ان يتم تشريك علي المشاني في محور الدفاع مكان الطالبي في حين تبقى المنافسة مفتوحة بين الشاب بلال الماجري وهيثم الجويني العائد لتوه من تجربة احترافية مع تينيرفي الاسباني لتعويض الهداف الخنيسي.المهمة تبدو في متناول زملاء معز بن شريفية باعتبار تباين موزاين القوى على مستوى التجربة وقيمة اللاعبين رغم نجاح سانت جورج في مباراة الذهاب باديس ابابا في فرض التعادل السلبي على الترجي الرياضي لكن الفريق الاثيوبي لن يكون هذه المرة متحفزا باعتباره فقد كامل حظوظه في الترشح الى الدور ربع النهائي اثر خسارته القاسية في الجولة الفارطة على ارضه امام صن داونز بهدف دون رد بعد ان اضاع ركلة جزاء عندما كانت النتيجة متعادلة سلبيا.