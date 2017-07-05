حسن بن عثمان : بن سلامة عطاها قلبها تستقبل الغنوشي وما تستقبلش استاذ اساتذتها محمد الطالبي ؟

ردود افعال واسعة خلفتها الصورة التي ظهر فيها زعيم النهضة راشد الغنوشي بصدد مصافحة الدكتورة رجاء بن سلامة ، صورة عادية اقتضتها اجراءات روتينية خلفت حفلة من الاشاعات وتشعبت حولها القراءات ، طبعا ودون اعتماد الحد الادنى من التحري ألقى البعض اقلامهم والسنتهم للروايات ، ولعل اول ما انتشرت من تفاصيل التأكيد على زيارة رجاء بن سلامة لمقر حركة النهضة بمونبليزير ثم تتابعت التعقيبات ، لم تصدر ردود افعال متوترة ومنددة من الاسلاميين وغيرهم من القوى الوطنية المتوازنة تجاه الغنوشي ولم تشهد التعليقات الكثير من اللوم لرئيس النهضة ، بينما عجت مواقع التواصل الاجتماعي بالاحتجاجات على بن سلامة ، تعليقات ابتعد اغلبها مجرد اللوم وحتى التقريع ووصل الى درجة التسفيه والاتهام بالخيانة كما اتهموها بكونها تتقرب الى الغنوشي من اجل الحصول على منصب ، قالوا ان الامر يتعلق بوزارة التربية ثم اكدوا ان بن سلامة بصدد التآمر على وزيرة المرأة وتستعمل نفوذ الغنوشي للتمكن من هذه الحقيبة ، قيل الكثير عن صورة كان يمكن ان تمر بلا ضجيج لو كتب لتونس ان تتخلص من سرطان التَادلج الممسوخ .
بادرت العديد من وجوه الفترينات الاعلامية الى لوم بن سلامة ، ضمن كوكبة المحتجين وفي تعليقه على المصافحة توجه الصحفي حسن بن عثمان بلومه الى رجاء بن سلامة من خلال تعليق جاء فيه " الأستاذة الدكتورة رجاء بن سلامة أعطاها قلبها المعرفي أن تستقبل راشد الغنوشي في المكتبة الوطنية، ولا تستقبل أستاذ أساتذتها محمد الطالبي في آخر أيامه" ، التعليق الذي ردت عليه بن سلامة وشحرت من خلاله ملابسات إلغاء محاضرات الطالبي الاسبوعية " مقارنة سخيفة : ألغيت محاضرات الطالبي الأسبوعية لأنه أصبح يكقّر الآخرين. وهذا من حقي. أما الغنوشي فاستقبلته في المكتبة من بين كل من حضر أربعينية اللمسي. وأكتفي بهذا الحدّ, لأن أخلاقي تمنعني من المزيد" .
تباينت الردود بشكل كبير حول المصافحة التي تحولت الى حدث، وتراوحت بين المشنع والمتفهم وفي بعض الاحيان المثمن ، اختار مالك عشور في تعليقه عبارات خشنة مؤكدالبن سلامة ان الغنوشي " .. لا يعتبرك كما انت تعتبرينه يا استاذة ، زد على ذلك، هو صافحك رغم انه يعتبر ان لمسك حرام و وجودك هنالك حرام، يعني حسن نيتك تجاهه يقابل نفاقه تجاهك، و تقبلك له يقابل اعتباره لك عدوة له و للأمة و للإسلام ، لذلك يوم يخسر هو السلطة يأت ليمد يده اليك، و لكن يوم يتقلد مفاتيح الحكم فسيكون مصيرك الرجم و الجلد..هذا هو الفرق..." .
أما رشيد مشارك فقد خير مساندة بن سلامة حين اكد في تعليقه " الذين يؤاخذونك على مصافحة الغنوشي في مثل هذه المناسبة هم يدعون الى سلوك يشوه النضال الديمقراطي ويشوش على احد اهم محاوره في بلادنا الذي هو مقاومة التوضيف السياسي للدين - رد التحية باحسن منهافي الواكب العامة والخاصة والمصافحة والتادب في تبادل المجاملات هي من السلوكات التي تساعد الديمقراطية على الاستقرار بيننا الى جانب كونها من صميم ثقافتنا" ، في حين لجأ محمد سفر الى حيلة اعتقد انها كانت صالحة لرجاء وكفيلة بتجنيبها الحرج " أنا في بلاصتك نتغيب نهارتها بالذات و ما إنقابلوش" .
وكانت بن رجاء بن سلامة ردت على الجدل بإرفاق تدوينة جاء فيها " صافحت الغنّوشيّ، وبعد؟
صافحته يعني أنّني سأتبنّى أفكاره، وألغي كلّ ما كتبته منذ 30 عاما في نقد الأصوليّة والإسلام السياسيّ؟ أكون قليلة الأدب فأمتنع عن مدّ يدي مثلا؟ أو أصفعه لأحلو في أعين سخفاء الفايسبوك؟ أذكّركم بأنّه جاء للمكتبة في أربعينيّة الفقيد الحبيب اللمسي، ولم أذهب أنا إلى مونبليزير. أذكّركم بأنّ من يدير مؤسّسة عامّة يجب أن يحترم دوره ويعامل جميع روّاد المؤسّسة وموظّفيها على قدم المساواة، لأنّ المؤسّسة العامّة ليست بيته الخاصّ. أذكّركم بأنّ الخصم السيّاسيّ في الدّيمقراطيّة ليس كافرا ولا عدوّا، بل مواطن مختلف عنك. وهذه آرائي لم أحد عنها يوما.
هذا درس في الأدب وفي إدارة المؤسّسات وفي الدّيمقراطيّة لكلّ المزايدين، ولكلّ من يكتب بلا فكر ولا رويّة" .
ثم عقبت رجاء على سلسلة التعليقات المسيئة مؤكدة أن " لعقة أحذية بن علي، ممّن كانوا يكتبون ضدّنا التّقارير، ويريدون اليوم تطهير أنفسهم بمعارضة النّهضة، وغيرهم ممّن فقدوا العقل والأخلاق والشّهامة، من ينشر هذا الكلام أسفله، هل هو ممّن يريد المناصب؟
لو كنت أطلب منصبا وزاريّا، هل تكون صفحتي هكذا؟ افتحوا بصائركم."
Publié le:2017-07-05 13:33:48
Par:nibras (Switzerland )
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