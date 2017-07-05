عيد المليون ونصف

Mercredi 05 Juillet 2017





Publié le:2017-07-05 10:07:39

في مثل هذا اليوم 5 جويلية 1962 تحصّلت الجزائر على استقلالها بعد 130 سنة من الاستعمار الفرنسي و7 سنوات ونصف من انطلاق حرب الاستقلال.قامت فرنسا عام 1830 باحتلال الجزائر في وقت بدأت فيه القوى العظمى الصاعدة في أوروبا في اقتسام العالم. كانت فرنسا طامعة في الجزائر لأنها تعتبرها بوابتها لإفريقيا، لذى فقد تعلّلت بأسباب واهية لتبرير احتلالها. وبالرغم من حداثة ثورتها التي قامت لإرساء قيم حقوق الإنسان والمساواة والأخوّة والعدالة، الّا أن احتلالها للجزائر كان أبعد من ذلك بكثير، فقد استعملت فرنسا كلّ الوحشيّة واللّاانسانيّة في التعامل مع الجزائريّين: فقد كانت تعاقب المقاومين بقتلهم وعائلاتهم وحرق قراهم ومدنهم بمن فيها وكانت أشهر المجازر المتعدّدة الّي قامت بها فرنسا في حق الجزائريّين هي مجازر يوم 8 ماي 1945، عندما قامت بإبادة أكثر من 45 ألف جزائري في يوم واحد، بعد أن أخلفت وعدها للجزائريين بالاستقلال رغم تضحيات الجزائريّين في سبيل تحريرها من الاحتلال الألماني وقامت في المقابل مجازر فظيعة.عملت فرنسا منذ دخولها أرض الجزائر على طمس الهويّة العربيّة الاسلاميّة للسكان على قاعدة: "العرب لن يطيعوننا إلّا إذا تحوّلوا إلى فرنسيين، ولن يصبحوا فرنسيين إلّا إذا تحوّلواة إلى نصارى". فحظرت اللغة العربيّة واعتبرتها لغة أجنبيّة، وفرضت على كلّ جزائري استعمال الفرنسيّة في التعاملات الاداريّة. كما شيّدت الكنائس وشجّعت الجزائريّين على الردّة واعتناق المسيحيّة (رغم ادّعاء فرنسا بأنها دولة لائكيّة لادينيّة). واختلقت مشاكل بين العرب والقبائل الأمزيغيّة، فجعلت الأفضليّة للأمازيغ على حساب العرب حتى تبث الفتنة بينهم، لكن القبائل قاوموا هالمخطّط.بدأت مقاومة المحتلّ الفرنسي منذ السنوات الأولى من الاستعمار، منذ إعلان الأمير عبد القادر الجزائري الجهاد عام 1932. وبقيت المقاومة مستمرّة 15 عام حتى استسلام الأمير لإيقاف المجازر البشعة التي قام بها الجنرال بيجو ضدّ المواطنين العزّل. وظلّت بعد تظهر بين الفينة والأخرى حركات نضاليّة. لكن اختلال موازين القوى من جهة والقمع الوحشي من طرف فرنسا من جهة أخرى ترك المقاومة متشتّتة.بعد الحرب العالميّة الثانية ومجازر 8 ماي 1945 اكتشف سكّان المغرب العربي أن فرنسا لم تعد تلك القوّة المرعبة، خصوصا بعد سقوطها بين يدي النّازيّين، وعدم قدرتها على دحرهم إلا بمساعدة البريطانيين والأمريكان، فبدأت الشعوب في تنظيم مقاومتها كالذي حدث في تونس مع قيام الثورة المسلّحة في 18 جانفي 1952. أمّا في الجزائر فقد قرّرت مجموعة من المناضلين تنظيم مقاومة مسلّحة بهدف استقلال الجزائر واسترجاع السيادة الوطنيّة وانشاء دولة ديمقراطيّة في إطار المبادئ الاسلاميّة. فتمّ تأسيس جبهة التحرير الوطني، والاعتماد على حرب العصابات لاستنزاف الجيش النظامي الفرنسي. وانطلقت أوّل العمليّات في الأوّل من نوفمبر 1954. كانت حرب الاستقلال حرب صعبة على الجزائريّين، فقد اعتبروها فرصة الأمل الأخيرة لدحر الاستعمار. وكانت فرنسا تخشى خسارة أرض الجزائر الاستراتيجيّة، فقامت بإرسال جيش جرّار تطوّر من 50 ألف جندي سنة 1954 إلى قرابة المليون جندي سنة 1962، بعد تكثيف الجبهة لعمليّاتها المسلّحة. وكانت فرنسا تجد الدعم الداخلي من المستوطنين الأوروبيّين واليهود والجزائريّين الموالين، وكانت تلك المجموعة تعرف باسم "الأقدام السوداء". في حين وجدت جبهة التحرير الوطني الدعم من الدول العربيّة المحرّرة وخاصة من تونس والمغرب ومصر.في عام 1962 فهمت فرنسا أن احتلالها للجزائر أصبح عبئا ثقيلا، فقرّر الرئيس شارل دي غول الانسحاب ومنح الجزائريّين استقلالهم. لكن الأقدام السوداء رفضوا وقاوموا وتمرّدوا على فرنسا بالقيام بجرائم بشعة في حقّ الجزائريّين ومؤسّساتهم، حتى أنّهم أحرقوا مكتبة الجزائر التي تحتوي مخطوطات عالميّة واسلاميّة نادرة. وفي مثل هذا اليوم 5 جويلية 1962 تمّ الإعلان رسميّا على انتهاء حرب التحرير الجزائريّة وحصول الجزائر على استقلالها التام بعد أن قدّمت في الحرب مليون ونصف شهيد، لتستحقّ لقب بلد المليون ونصف شهيد. لكن حدثت في نفس اليوم في وهران مجزرة انتقاميّة ضد الأقدام السوداء، قتل فيها قرابة 1500 شخص، ممّا جعل أفراد الأقدام السوداء تهرب لفرنسا وتستقرّ فيها.ورغم مرور 54 سنة من الاستقلال، فإن فرنسا مازالت ترفض رفضا تامّا الاعتراف بما قامت به في الجزائر من جرائم وحشيّة. وتحوّلت جبهة التحرير لنظام حكم شامل في الجزائر. ويرى الملاحظون أنها بعد ماكانت الحلّ صارت اليوم المشكل أمام تقدّم البلاد وتنميتها رغم الثروات الكبيرة الّي تملكها الجزائر والشعب العظيم المتعطش لرؤية بلاده في أفضل حال.