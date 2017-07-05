حفل زفاف يوسف المساكني و أميرة الجزيري

Mercredi 05 Juillet 2017

بــاب نــات - احتفل اللاعب الدولي يوسف المساكني ليلة البارحة بحفل زفافه على عارضة الأزياء أميرة الجزيري وسط حضور عدد من نجوم كرة القدم والفن والسياسة في تونس... فيديو











Publié le:2017-07-05 10:00:49

