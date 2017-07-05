الأزمة الخليجية: مخابرات دول الحصار تجتمع بالقاهرة

Mercredi 05 Juillet 2017

وكالات





Publié le:2017-07-05 08:50:40

- تسلمت السعودية قبل منتصف ليل الثلاثاء/ الأربعاء، رد قطر على مطالب الدول التي تحاصرها منذ نحو شهر، بحسب إعلام سعودي.وقالت فضائية "العربية" السعودية، إن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير تسلم في جدة غربي المملكة من وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، محمد عبدالله الصباح، رد قطر على مطالب الدول الأربع التي تقاطعها، دون أن يتم الكشف عن مضمون الرد.وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن الدول الأربع أصدرت بيانا نصه: "تلقت الدول الأربع الرد القطري عبر دولة الكويت قبل نهاية المهلة الإضافية والتي جاءت تلبية لطلب صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة وسيتم الرد عليه في الوقت المناسب".من جهة أخرى قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر إن رؤساء أجهزة المخابرات في كل من مصر والسعودية والإمارات والبحرين عقدوا اجتماعا في القاهرة الثلاثاء.ولم تذكر الوكالة التي نقلت الخبر عن "مصادر مطلعة" تفاصيل بشأن اللقاء الذي جاء قبل يوم من اجتماع مقرر بين وزراء خارجية الدول الأربع لمناقشة ما إذا كانت ستواصل العقوبات التي فرضتها على قطر التي اتهمتها هذه الدول بدعم الإرهاب وتوطيد علاقتها مع خصمهم الإقليمي إيران.ويأتي تسلم الرد قبل انتهاء المهلة المحددة لاستلامه بعد تمديدها 48 ساعة، تنتهي منتصف ليل الثلاثاء/ الأربعاء.