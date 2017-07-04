Publié le:2017-07-04 18:59:32
أربعون الف تذكرة على ذمة جمهور النادي الافريقي في مباراته مع نادي كامبالا
Mardi 04 Juillet 2017
بــاب نــات - افادت لجنة التنظيم التابعة لجمعية النادي الافريقي انه تم تخصيص 40 ألف تذكرة لمباراة النادي الإفريقي ونادي كامبالا سيتي المبرمجة يوم الجمعة 07 جويلية الجاري على الساعة التاسعة ليلا (21:00) بالملعب الأولمبي برادس في اطار الجولة الاخيرة من تصفيات دور المجموعات ضمن مسابقة كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم.
Publié le:2017-07-04 18:59:32
Publié le:2017-07-04 18:59:32
festival-6dbff09615aca78bdcaad6aa89bd6103-2017-07-04 18:59:32
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Par:karimyousef (France ) Par Mobile
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