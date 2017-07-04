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Sport

أربعون الف تذكرة على ذمة جمهور النادي الافريقي في مباراته مع نادي كامبالا

Mardi 04 Juillet 2017
بــاب نــات - افادت لجنة التنظيم التابعة لجمعية النادي الافريقي انه تم تخصيص 40 ألف تذكرة لمباراة النادي الإفريقي ونادي كامبالا سيتي المبرمجة يوم الجمعة 07 جويلية الجاري على الساعة التاسعة ليلا (21:00) بالملعب الأولمبي برادس في اطار الجولة الاخيرة من تصفيات دور المجموعات ضمن مسابقة كاس الاتحاد الافريقي لكرة القدم.





Publié le:2017-07-04 18:59:32

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