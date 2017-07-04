ترنيمة فلسفية او حوار مع العقل

Mardi 04 Juillet 2017





Publié le:2017-07-04 10:57:18

هناكً العديد من المفاهيم التي نتداولها ونكررها يوميا لنتواصل مع الاخر ولكن بمجرد الوقوف عندهاً نصاب بشيء من الخيبة لأننا كنّا نعتقد آننا نفقه كنهها وماهيتها ولكن يتضح لنا ان الحقيقة غير ذلك تماما فنصبح جميعا في نفس وضعية سان اوغستين عندما تساءل عن مفهوم الزمن "اذا لم يسألني احدا ما الزمن فأنا اعرفه ولكن بمجرد السؤال عنه أكتشف بأنني لا أفقه عنه شيء" حاولوا اذا انتم التفكير معه ما الزمن ؟ اما أنا فسأحاور مفهوما آخر يبدو اكثر بداهة ووضوحا وقربا علني انتزع غصبا بعضُ معرفةٍ ولكن خوفي ان يكون هذا القرب/ البداهة ظاهري و ان المسألة اكثر خطرا و لن أكون أكثر حظا منكم ولكنً لما كل هذه الخشية فهذا المفهوم ليس الاً العقل فكلما أحتاجه هو شيء من الشجاعة لطلب الحقيقة أو مواجهتهاالعقل من عقل وعقل الدابة ربطها و شد وثاقها ولكن ليس هذا المعني أو هذا العقل الذي يعنيني انا اريد معني اخَر انهً بداخلي يسكنني و لكن لا أطاله فبه اعقل الوجود و الموجود لماذا يهرب مني اليس جزءا مني ولكن من قال ذلك لماذا لا اكون انا جزءا منه ولذلك لا اراه لأنه لا يمكن للجزء ان يفقه الكل او ان يفهم كيفية واليات اشتغاله و لكن كيف انتقل الحديث من الاهتمام بالعقل ألي البحث في علاقة الجزء بالكل طبعا تم عن طريق الخطاب و الخطاب نفسه أليس احدي دلالات العقل بل العقل ذاته بما هو "لوغوس"عند الإغريق كم هو لئيم وعنيد حتي عندما اهرب للغة لتنقذني منهً اجده قد طوعها حتي تكون حاجزا بيني وبين نفسي وبيني و بين العالماذ في كل مرة اجد نفسي عاجزا عن التعبير عن كل ما هو حميمي و خاص اذ العقل لا يكفيه انه يرفض ان اعقله أو حتي اتعقله بل يجبرني علي ان أكون علي مسافة مني ألي و اكون علي مسافة من الأشياء اذ اكتفي في الغالب بقراءة ما هو عام و ملصق عليهاولكن ان اكون علي مسافة من الأشياء اليست هذه هي الموضوعية في معناها المعرفي انه يتعبني انا أريد ان أتخلص منه وهو يريد ان يفهمني بانه لا يمكنني تجاوزه اذ انه يتشكل في اللغة وباللغة اولا ثم كعقل علمي في موضوعيته ثانيا ولكن ما هذا اولا و ثانيا ايريد ان ينبهني بانه يمكن في احدي مشتقاته ان يعني الحساب ولكن الحساب أليس قائما علي مصادرات ومسلمات ولكن ما هو مصدرها و كيف نتيقن من حقيقتها انها واضحه بذاتها لأنها ما قبلية أي سابقة عن كل تجربة ماً هو ا كيد انها ليست من مصدر حسي إذن العقل هنا ايضا هو مصدرهاالا يمكنني التحرر منه ومن سطوته وإطلاقتيه فحتي في المجال الاخلاقي يحاصرني فمنذ الرومان و العقل يعني الفضيلة وهي خاصية الانسان لبلوغ الحق فالحقيقة بمختلف آلياتها لن تكون شيء آخر غير تطابق العقل مع الواقع ولابد ان نقبل بنظام الأشياء لكي نكون عقلاء وبالتالي سعداء ولكن السعادة مطلبا صعب المنال يتأسس علي الإيمان اكثر منه علي المعرفة و لكن لماذا يلاعبني هذا العقل و يتعبني انه ليس فقط صعب التحديد بل انه يأخذني الي مجال يتجاوز قناعاتي انه مجال الحدس و الايمان بما هو نور الاهي و تجل صوفي و لكن العقل غير الحدس لماذا هذا الالحاح اذن ربما يريد ان يذكرني في النهاية انه لم يذكر في أي كتاب مقدس اخر غير القران بصيغ مختلفة فقد ذكر أكثر من أربعين مرة "افلا يعقلون"