عصام تاج ينتقل الى كريتاي الفرنسي لمدة سنتين

Lundi 03 Juillet 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-07-03 15:25:52

- امضى اللاعب الدولي المخضرم عصام تاج عقدا مع نادي كريتاي الفرنسي (القسم الثاني) يمتد لسنتين حسب ما اعلنه الفريق على موقعه الرسمي على شبكة الانترنات .وكان تاج (37 سنة) صرح لموقع النادي عقب توقيعه العقد انه "كان يرغب في العودة للعب في فرنسا " مبينا انه "لقى عروضا عديدة الا انه فضل الانضمام الى نادي كريتال باعتبار اهمية الرهان الذي ينتظر الفريق ".واورد الموقع مقالا بعنوان "تاج يعود الى فرنسا في كريتاي" ان انظار الفريق اتجهت نحو اللاعب المحنك والخبير باجواء الملاعب الفرنسية عصام تاج باعتبار الرهان مناجل الصعود الذي ينتظره في الموسم القادم" واضاف ان "لاعب مونبليي السابق الذي يعود مجددا الى البطولة الفرنسية بعد تجربة قصيرة في قطر يعد صانع العاب ومدافعا شرسا وهو ما يؤهله لان يعطي الاضافة لمجموعة كريستوف مازال وفرانك شوبان." وكان تاج خاض تجربة قصيرة في صفوف الجيش القطري (2015-2017) ليعود مجددا الى اجواء الملاعب الفرنسية بعد الاحتراف في فريق صفوف موبيليي الفرنسي من 2006 الى 2015 حيث توج معه ببطولة فرنسا 5 مرات (2008 و2009 و2010 و2011 و2012) وكاس فرنسا 5 مرات (2008 و2009 و2010 و2012 و2013) وكاس رابطة فرنسا (6 مرات سنوات 2007 و2008 و2009 و2010 و2011 و2012 و2014).كما توج صانع الالعاب تاج مع المنتخب التونسي ببطولة افريقيا 2002 و2006 و2010 و2012 واحرز المركز الرابع في بطولة العالم التي استضافتها تونس سنة 2004.