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فنان الراب ''KLAY BBJ'' يدخل القفص الذهبي

Lundi 03 Juillet 2017
بــاب نــات - دخل مغنّي الرّاب KLAY BBJ يوم الأحد 2 جويلية القفص الذهبي وسط حضور الأهل و الأصدقاء.
وقد أحيى الاحتفال الفنان الشعبي " عبد الرزاق قليو" والفنان الطربي "ريان يوسف".
زواج مبارك وبالرفاه والبنين







Publié le:2017-07-03 10:43:43

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