فنان الراب ''KLAY BBJ'' يدخل القفص الذهبي

Lundi 03 Juillet 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-07-03 10:43:43

- دخل مغنّي الرّاب KLAY BBJ يوم الأحد 2 جويلية القفص الذهبي وسط حضور الأهل و الأصدقاء.وقد أحيى الاحتفال الفنان الشعبي " عبد الرزاق قليو" والفنان الطربي "ريان يوسف".