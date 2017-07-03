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فنان الراب ''KLAY BBJ'' يدخل القفص الذهبي
Lundi 03 Juillet 2017
بــاب نــات
- دخل مغنّي الرّاب KLAY BBJ يوم الأحد 2 جويلية القفص الذهبي وسط حضور الأهل و الأصدقاء.
وقد أحيى الاحتفال الفنان الشعبي " عبد الرزاق قليو" والفنان الطربي "ريان يوسف".
زواج مبارك وبالرفاه والبنين
Publié le:2017-07-03 10:43:43
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