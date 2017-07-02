قناة ""CNN"" ترد على فيديو ضرب ترامب لشعارها

Dimanche 02 Juillet 2017

وكالات





Publié le:2017-07-02 19:03:02

- نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر حسابه بتويتر مقطع فيديو أرشيفي لمصارعته في "WWE"، لكن في هذا الفيديو المعدّل ظهر رجل بشعار CNN في وجهه.وردت الشبكة بهذا البيان:"إنه يوم حزين نشهده عندما يشجع رئيس الولايات المتحدة العنف ضد الصحفيين، من الواضح بأن سارة هاكابي ساندرز كذبت عندما قالت إن الرئيس لم يقم بأمر كهذا أبداً، فعوضاً عن التركيز على رحلته على الخارج وأول اجتماع له مع فلاديمير بوتين والتعامل مع كوريا الشمالية وإعداد قانون الرعاية الصحية الخاص به، فإنه ينخرط بسلوك صبياني ينحدر بأقل من مستوى كرامة منصبه، سنستمر بممارسة عملنا ويتوجب عليه أن يبدأ بممارسة عمله."ورد فريق العلاقات العامة في CNN على ترامب بمقتطفات على لسان نائبة المتحدث باسم الرئاسة الأمريكية، سارة ساندرز، وبالأخص قولها: "إن الرئيس لم يقم وفي كل ظرف أو أسلوب بالتشجيع على العنف، بل على العكس