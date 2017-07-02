الموت يغيب الصحفي بإذاعة قفصة رضا العثماني على إثر حادث مرور

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بــاب نــات





Publié le:2017-07-02 17:47:54

- غيب الموت أمس السبت، الصحفي بإذاعة قفصة، ورئيس فرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في الجنوب الغربي، رضا العثماني، إثر حادث مرور على مستوى الطريق الرابطة بين معتمدية المتلوي وقفصة المدينة، رفقة أحد أقاربه (طفل).وتتمثل صورة الحادث، الذي أصيب فيه ثلاثة أشخاص آخرين، في إصطدام سيارة الصحفي الراحل بشاحنة خفيفة.ووارى جثمان الفقيد الثرى اليوم الأحد، اثر صلاة العصر بمسقط رأسه بمنطقة المحاسن من معتمدية دقاش التابعة لولاية توزر.وقد رفع المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصُحفيين التُونسيين، بمناسبة هذا المصاب الجلل أصدق عبارات التعازي والمواساة لأرملة الفقيد الصحفية بإذاعة قفصة والى عائلتيهما، راجيا من الله أن يتغمد الفقيد برحمته، ويلهم زملاءه وذويه جميل الصبر والسلوان.وذكرت النقابة في بلاغها، بأن الصحفي الراحل كان مقررًا للمؤتمر الرابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين و 26 للمهنة المنعقد في ماي الفارط، "ولم يتأخر يوما عن خدمة النقابة ولا منظوريها ..ليغادر في غفلة من الزمن".