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Insolite

النمسا : تونسي يقتل زوجين مسنين بسبب ارتباطهما باليمبن المتطرف

Dimanche 02 Juillet 2017
بــاب نــات - عمد مهاجر تونسي الى قتل زوجين مسنين من المتقاعدين في مدينة لينز النمساوية وذلك رفضا للسياسات اليمينية المتبعة في هذا البلد ورفضا لمواقف الزوجين.
وأكدت صحيفة" Heute "النمساوية ان المهاجر التونسي ويبلغ من العمر 54 سنة سلم نفسه لمركز شرطة واعترف بجريمته.

وقال التونسي " أنه أقدم في بداية الامر على قتل امرأة عمرها 85 سنة خنقاً، ثم قتل زوجها البالغ من العمر 87 سنة وفي النهاية قام بإشعال النار بجثتيهما.

وأفادت الصحيفة ان التونسي مرتكب الجريمة يكره الساسة اليمينيين خاصة "حزب الحرية النمساوي" وكان يعتقد ان المتقاعدين اللذين قتلهما كانا من أنصاره.


وافادت الصحية أن هذا المهاجر يقيم في النمسا منذ العام 1989، وأنه كان على معرفة جيدة بالزوجين المسنين اللذين ذهبا ضحية جريمته.


Publié le:2017-07-02 12:49:58

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