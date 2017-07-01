شيخ بالأزهر: زيادة أسعار الوقود بسبب ذنوبنا إحنا

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بــاب نــات









Publié le:2017-07-01 14:08:23

- قال محمد رمضان شيخ بالأزهر ان سبب زيادة أسعار البنزين "ذنوبنا إحنا"، وذلك في تعليقه على قرار الحكومة برفع أسعار الوقود. وأضاف، أثناء لقائه ببرنامج "اسأل أزهري" على فضائية "LTC" ان "الشعب شاغل نفسه عن حاجات بتلهيه عن ذكر الله، مثل غلاء الأسعار وزيادة البنزين، هذا بسبب ذنوبنا إحنا".وطالب الشيخ الازهري الشعب بالصبر قائلا "ما نزل من بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة، ولازم نعرف أننا مقصرين في حق أنفسنا، ومش كل شوية نلقي باللوم على الدولة والمجتمع، علينا الاجتهاد في أداء العبادات.وقال الشيخ "المواطنون يشغلون أنفسهم بقضايا ليست من تخصصهم، وعليهم أن يتركوا الأمر لمن بيده الأمر.وكان مجلس الوزراء المصري أقرّ زيادة في أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، بنسبة 55.3 في المائة.وهذه هي المرة الثانية التي ترفع فيها الحكومة المصرية أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر الماضي.