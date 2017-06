Tunisie : Au palmarès de la confiance, les députés font bien pire que les ministres!

Vendredi 30 Juin 2017

Par leur dviance, certains dputs font mal la transition dmocratique

Un contraste loquent et un verdict inquitant!

Il y a les absentistes, il y a les girouettes mais aussi les vrais dviants





Publi le:2017-06-30 21:17:02

Un sondage rcent rvle que la confiance envers les dputs tunisiens se dgrade de faon inquitante. Ce sondage rapporte que les dputs occupent dsormais la dernire position au palmars de la confiance accorde par les citoyens aux institutions publiques en Tunisie.Paradoxalement, et dans la crise de confiance qui secoue la Tunisie, les lus arrivent loin derrire les policiers, les militaires, les juges, les fonctionnaires, les ministres, les journalistes, voire mme les syndicalistes.Selon ce sondage, un militaire bnficie 2,6 fois plus de confiance quun dput, un juge presque 2,5 fois plus, un fonctionnaire 2 fois plus, un syndicaliste 1,8 fois plus, un universitaire 2,2 fois plus, un journaliste 2 fois plus, etc. La liste est longue, et les dputs restent imbattables, tellement ils sont au plus bas de lestime et de la confiance du citoyen ordinaire.Un ministre bnficierait largement plus de confiance quun dput, avec un cart de presque 16 points de pourcentage (49% pour un ministre versus 33% pour un dput).Il sagit de mauvaises nouvelles pour la transition dmocratique. Le sondage rvle lampleur du dsenchantement envers les lus (tous partis confondus), envers lAssemble des Reprsentants du Peuple (ARP), mais pas seulement!Novateur et unique par sa fiabilit relative (aux antipodes des statistiques de Sigma-Conseil), ce sondage brosse un portrait global de la confiance et de la mfiance des citoyens envers toutes les institutions du pays, allant de la famille (institution de rfrence) jusquau gouvernement et passant par les administrations et les diverses instances rgissant laction collective.Le sondage ralis par la WVS (World Value Survey), Organisation internationale spcialise dans la mesure des valeurs et attitudes citoyennes dans le monde, a interrog un chantillon reprsentatif de 1205 citoyens adultes, de tous les secteurs, rgions obdiences politiques. La marge d'erreur est de +|- 3% (19 fois sur 20). Plus de 20 questions de sondage ont port sur la thmatique de la confiance.Mais, avant de prsenter les rsultats, il convient de situer limportance de la confiance dans la vie sociopolitique.La confiance comme multiplicateur du capital socialDepuis des lustres, la confiance sociale fluidifie utilement les interactions collectives pour faire plus avec moins dargent, faire mieux et plus rapidement, privilgier les ententes au dtriment des chantages/blocages, etc.Plusieurs dcideurs politiques et mdias dplorent le dficit de confiance du citoyen envers les institutions publiques. Selon ses deux Prsidents (de Carthage et dEl Casbah), la Tunisie traverse une crise de confiance aigu et dommageable lconomie.La confiance, un sacr concept, qui rvle cardinalement le progrs ou le dclin des socits. Dabord, parce que mriter la confiance des autres constitue un processus ardu qui met du temps avant de s'tablir grce des interactions mutuellement bnfiques.En revanche, une confiance bien tablie peut s'effriter en quelques heures, semant dans son sillage la haine et surtout la pagaille des revendications et blocages de la gestion des biens et intrts communs.La confiance constitue aussi un prcieux capital social qui permet la collectivit (famille, groupe, communaut, pays, etc.) de fonctionner paisiblement dans le respect de tous, avec des interactions gagnant-gagnant et aux moindres cots pour les payeurs de taxes. Les communauts o rgne la mfiance (versus la confiance) sont celles qui gaspillent normment de temps et d'argents pour rgler les conflits; plutt que de vaquer la cration de la richesse et du bien-tre collectif.La confiance est aussi un stratgique levier de gouvernance dmocratique. Elle permet aux acteurs politiques de trouver plus facilement le consensus et les compromis; pour sortir du statu quo et de l'inaction qui caractrisent les socits paralyses par une mfiance continue et omniprsente.Quoi quen disent les deux Prsidents et leaders politiques, on ne peut pas gouverner un pays, avec des lus ou des ministres, sans leadership mobilisateur de la confiance.Quand le Parlement est noyaut par des lus faisant les manchettes des journaux scandale (pour dviances avres, souponnes ou touffes), le pays ne peut avancer quen reculant!Malgr la chute du pouvoir dictatorial depuis 2011, la quasi-totalit des citoyens dclarent leur confiance en la famille, aux voisins et aux amis, respectivement 99%, 91% et 91% des rponses. La famille reste la valeur refuge pour la confiance en Tunisie post-2011.Juste aprs viennent les policiers et les militaires; ceux-ci bnficient de la confiance de presque 87,5% des citoyens. Une excellente nouvelle pour les forces armes et policires et le progrs de leur pratique et leur rupture avec lavant 2011. Les violences du soulvement de 2011 ont cout la vie plusieurs centaines de citoyens, tus par armes de guerre confies la police et aux snipers affilis (tous profitent encore de limpunit).Pratiquement 83% des citoyens accordent leur confiance aux juges (tribunaux) et 81% aux religieux (imams). Viennent ensuite les universitaires et les banquiers qui bnficient de la confiance des citoyens avec respectivement 75% et 73% des rpondants.Les dputs arrivent en queue de peloton du classement, avec une confiance de seulement 33% des citoyens. Un message dvastateur pour la transition dmocratique. Une vraie gifle pour les aspirations de ceux qui ont milit et vot pour dsigner des dputs honntes et des lus intgres pouvant amliorer les choses, plutt que les empirer.Deux graphiques illustrent la situation et donnent plus dinformations pour dautres corps de mtiers et institutions dsignes.Les fonctionnaires des administrations publiques bnficient de la confiance de 69% des citoyens, contre seulement 51% pour le gouvernement/ministres et 52% pour les syndicats. Les journalistes de la tl et de la radio bnficient respectivement de 63% et 59 % de la confiance des citoyens. Quasiment, deux fois plus que la confiance envers des dputs.De manire gnrale, le citoyen ordinaire accorde davantage de confiance aux reprsentants du pouvoir judiciaire (Tribunaux, juges) quaux reprsentants du pouvoir excutif (gouvernement, ministres, hauts fonctionnaires, etc.). En revanche, le pouvoir excutif bnficie de plus de confiance que le pouvoir lgislatif, nommment les lus et leur Assemble marraine (par dfaut).Si les dputs n'ont plus autant de confiance du public, c'est qu'ils l'ont voulu et tout faite pour. Certains de ces lus du peuple, ces sortis durnes encore ensanglantes par les sacrifices des martyrs des vnements de 2011, n'arrtent pas dalimenter les manchettes de faits divers, par leurs scandales et par leurs maladresses.Dans le registre du travail et du mrite, on ne peut que dplorer le honteux et impardonnable absentisme des lus, lors des sances de travail et de vote de l'Assemble. Ils sont prsents moins dune sance sur trois par an, certains affichent une prsence natteignant pas les 5% des heures de travail dun lu.Leurs salaires, avantages sociaux, cadeaux en nature, leurs privilges divers ne sont pas calculs en fonction de leur prsence et de leur productivit. Cest injuste pour ceux qui triment pour payer les taxes qui paient les salaires et les avantages offerts ces lus absentistes, malhonntes et sans scrupules.Compars certains lus, les journalistes les plus ripoux sont simplement des anges!Ces lus bnficient dmoluments globaux (salaire, primes, avantages sociaux, avantages en nature, retraite dore, soins lhpital militaire pour la tribu, etc.) atteignant quasiment 32 fois le salaire minimum d'une employe dans les fermes agricoles de lÉtat : Bej, Kebili, Bouthadi (Sfax) ou Chammek (Zarzis).Beaucoup de ces lus ne ralisent pas vraiment l'impact de leur absentisme dlinquant, beaucoup ne partagent pas les valeurs thiques du citoyen ordinaire beaucoup ne font pas suffisamment pour mriter le minimum du respect et des acquis qui leur sont octroys.Et certains de ces absentistes osent encore faire des discours sur la crise conomique et la chute de la productivit dans le pays. Certains rprimandent en direct des ministres qui font de leur mieux et avec probit. Bonjour la fiabilit de certains des lus!Cela ne s'arrte pas l, juste regarder les journaux et couter les radios : un dput coinc par des camras dans un scandale XXX au Maroc , l'autre pige dans une affaire similaire sur les rebords caillouteux dune piscine isole et sous la belle toile Djerba...l'autre giflant un mineur encrass qui nettoie sa voiture (ex-lu) le tout film par des camras et mis sur des vidos qui tournent en boucle sur YouTube. Lautre qui fait le commerce de cigarettes de contrebande. La honte dans toutes ses splendeurs!Je ne parle de ceux et celles qui transigent leur honneur (contre des $US), ceux qui changent de parti et de valeurs politiques comme changer de chemisettes, au grs des vents dominants. Certains se dvergondent et se travestissent au grand jour pour se jeter dans les bras du plus offrant des partis et des entits suspectes et ayant des financements occultes.J'en oublie certainement, mais tous les jours on en apprend sur ces honorables reprsentants du peuple en Tunisie. Les rseaux sociaux font savoir quune quarantaine de dputs auraient actuellement des affaires en justice, en lien avec le rcent coup de filet contre les corrompus.Que reste-t-il de lhonneur de nos lus, que restent-ils de leurs valeurs dmocratiques, en cette cruciale priode de transition dmocratique?Les affaires de corruption s'ajoutent aux affaires de murs, et le tout se fructifie par des spectacles insultants, des propos emprunts la pgre-mafieuse et tenus sous la coupole du Parlement, au vu de son Prsident et du citoyen ordinaire, grce une transmission on Live la tl.Certains de nos lus perdent leur honneur, abiment leur fonction et rodent la crdibilit de la dmocratie en Tunisie. Ils nous font revenir en arrire, et pas peu prs!Ce faisant, ils ne font que chavirer davantage le bateau, quils sont censs gouverner et sauver de la drive, grce au mandat qui leur est dlivr par leur mandant principal, savoir le citoyen-lecteur.Les citoyens ne sont pas dupes, et ils constatent l'enrichissement la vitesse de lclair de certains dputs, qui les citoyens ont donn carte blanche pour les reprsenter, pour lgifrer, pour parler en leur nom.Voil pourquoi nos dputs perdent de plus en plus la confiance du citoyen. Voil pourquoi certains dentre eux sont perus comme de vrais dlinquants, des vampires (absentistes avec salaire incroyablement gnreux), voire mme des hors-la-loi.À quand, une autodiscipline dans les partis afin de sanctionner la dviance des lus? À quand une politique de lutte contre la corruption qui npargne pas les lus. Limmunit parlementaire ne doit pas est pervertie par certains lus.En dmocratie, faire la Loi est incompatible avec une image dlus hors-la-loi ou au dessus de la loi!La guerre la corruption ne doit pas pargner les dputs dlinquants. Tolrance zro! Elle doit les intgrer dans ses priorits, les sanctionner svrement. La guerre la corruption a un devoir dexemplarit non ngociable.