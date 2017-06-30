حبيبة الغريبي تشارك يوم السبت في ملتقى باريس الدولي

Vendredi 30 Juin 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-06-30 19:16:22

- يحتضن ملعب شارليتي بفرنسا مساء يوم غد السبت ملتقى باريس الدولي لألعاب القوى الذي سيشهد هذه السنة حضور عدد كبير من نجوم ومشاهير اللعبة في العالم ويدخل ضمن الجولة السابعة من الدوري الماسي الذي يجري تحت إشراف الاتحاد الدولي لالعاب القوى وتبلغ قيمة جوائزه مليونين و300 ألف دولار حسب ما افاد به مصدر مقرب من الجامعة التونسية لالعاب القوى.وستكون حبيبة الغريبي في منافسة شديدة مع أقوى 17 عداءة أخرى في العالم في اختصاص 3000 م موانع من كينيا و أثيوبيا وفرنسا وإسبانيا وسويسرا والجاماييك والولايات المتحدة الأمريكية وألبانيا والبحرين.وتسبق هذه المشاركة بطولة العالم بلندن التي ستقام من 4 الى 13 اوت2017 .