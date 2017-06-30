المراكز الإسلامية في اوروبا ترفض الضغوطات الإماراتية ..

Vendredi 30 Juin 2017





Publié le:2017-06-30 00:12:45

فشلت الامارات العربية المتحدة في دفع المساجد والمراكز الاسلامية الاوروبية التي بنتها او اسهمت في بنائها الى مهاجمة قطر وتركيا والاخوان ، وان ابدت غالبية المساجد رفضها المطلق للدخول في مثل هذه المهاترات واكتفت بالحياد مع تمرير رسائل على غرار الوحدة وتحريم قطع الارحام وعدم جواز محاصرة المسلم للمسلم والى ذلك من المحاور التي تمس من قريب الازمة الخليجية ، الا ان بعض المساجد على قلتها استغلت الفرصة ووظفت منابرها في اشعال الفتنة والنيل من المقاومة ووصف قطر بالداعم الاول للخوارج وفاسدي العقيدة في إشارة الى حركة المقاومة الاسلامية حماس وغيرها من حركات المقاومة والتحرر ، وحتى تتضح الصورة لابد من الاشارة الى ان كل او جل المساجد التي تفاعلت ايجابا مع توصيات ابو ظبي هي تلك التي تدار من طرف "المداخلة" ، الذين استغلوا المنابر للحديث عن فاسد عقيدة حماس وعليه يحرم مناصرتهم أوالتعاطف كما تعرضوا الى وفساد منهج الاخوان واكدوا حرمة نصرتهم او الاشفاق عليهم ، وذهب امام مسجد صغير في ضواحي كولن الألمانية الى القول انه من يجد شيء من التعاطف في قلبه تجاه هؤلاء "حماس –الاخوان" عليه بالمسارعة الى تصحيح عقيدته .وقد حاولت فعلا بعض المراكز مجاملة الامارات ولو بطريقة باهتة الا انها جوبهت من المصلين الذي وحين تململوا "فقط لا غير" اعادوا البوصلة الى نصابها ، وتعلم الامارات كما يعلم بعض المسؤولين المتعاطفين معها ان سيطرة التدين الوسطي على غالبية المسلمين في اوروبا الى جانب الوعي المتقدم لشريحة الشباب التي تمثل الرافد الاكبر للمساجد والمراكز ، سيجعل جر هذه المؤسسات الى اجندات دول الحصار من الصعوبة بمكان ، وذلك ان مناخات الحرية في البلدان الاوروبية اسهمت في ايجاد حالة من الوعي المتقدم في صفوف مسلمي اوروبا ، وان كانت اسهمت ايضا في تصعيد راديكالية دينية سرعان ما استغلتها حركات العنف الدموي على غرار داعش واجناسها ، والمبشر ان هذا الغلو بات تعيش حالة انحصار كبيرة .البرود الذي قابل به ابناء الجالية الاسلامية الدعوة المجحفة دفعت بالمسؤولين على الاقسام الثقافية في سفارات الامارات بأوروبا الى التهديد بمقاطعة المراكز والمساجد وقطع المساعدات عنها وربما ملاحقتها بحكم ان ابو ظبي صاحبة الاسهام الاكبر في تشييدها ، مع التلويح بإمكانية اتخاذ اجراءات اخرى ناجعة اذا لزم الامر ، في خطوة تهدف الى ترهيب الهيئات المشرفة على المؤسسات الاسلامية املا في سحبها الى مستنقع المحاصرة وجر منابرها الى سفاسف الاشاعة والتشويه .بعد 25 يوما من المحاولات الفاشلة واستعصاء اسطول المساجد والمراكز ذات الصلة ، يبدو ان حكام الامارات جنحوا الى القناعة مكرهين ، و وتخلوا عن فكرة الاستعانة بهذه المنابر واكتفوا بمنعها من تصدير خطابات تتعاطف مع الجهات والحركات والاشخاص الذين يستهدفهم الحصار.