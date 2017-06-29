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Insolite

مفتي مصر: اسم ''قطر'' ينسب الى امام الخوارج الذي قتله اماراتي ؟؟؟

Jeudi 29 Juin 2017
بــاب نــات - قال مفتي الديار المصرية السابق علي جمعة من خلال قناته على اليوتوب أنه كان قديمًا إمام للخوارج اسمه "قطري بن الفجاءة" كان فصيحًا ولكنه كان إمامًا للخوارج الأزارقة وبسبب هؤلاء سُميت "قطر"، مؤكدًا أن دولة قطر نُسبت إلى ذلك الإمام بعد أن نزل بها فأصبحت الخوارج في قطر، والغريب أن "المهلب بن صفرة" الذي قاتل الخوارج في قطر كان من الإمارات، وهذا ما نراه الآن في التوقيت الحالي كأنها جينات تتوارث عبر التاريخ الذي يُعيد نفسه.

وتابع علي جمعة، أن "قطري" كان شاعرًا وفصيحًا وفارسًا وسُميت قطر بذلك الاسم على اسمه لأنه فرّ إليها من العراق وهو أصل عائلة "آل ثاني" الحاكمة لدولة قطر الآن وقتله "الحجاج في طبرستان" بإرسال رجل شجاع له فقتله، مشيرًا إلى أن الخوارج أتعبوا الدنيا حتى أن الإمام "قطري" توفى عام 79 هجرية وبعده بعامين قضي على الخوارج تمامًا ، مؤكدًا أنه أمامنا عامان حتى نقضي على الخوارج الذين في قطر.




Publié le:2017-06-29 18:51:51

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8 de 8 commentaires pour l'article 144676

Lassaadthabet  (Tunisia)  |Jeudi 29 Juin 2017 à 20h 12m | Par           
قبح الله هذا النوع من الشيوخ الداعية للفتنة و الاقتتال.

Kamelwww  (France)  |Jeudi 29 Juin 2017 à 20h 07m |           

هذا شيخ نص كم كما يقول المصريون. ولو إستغل الفرصة لإغلاق فمه الأبخر لكان أحسن له. وكلما تكلم كأنه يتقيأ وكل يوم يزيد شعورنا تجاهه بالقرف.

هو يدعو للقضاء على أهلنا العرب في قطر... هلا رأيتم شيخا أنذل من هكذا مجرم !

يبدو أن قطر بنجاحاتها المختلفة ستقضي على كل المنافقين بالسكتة القلبية.

يا شيخ يا أبله، نحن نحب قطر ونساندها. أما أنت فسيسجل عنك التاريخ أنك مزيف وتتملق لسيدك السيسي الدكتاتور الذي عزل رئيسا منتخبا ديموقراطيا.

جاتك داهية في شكلك.




Aziz75  (France)  |Jeudi 29 Juin 2017 à 20h 00m | Par           
العيب في علماء البلاط،عوض تهدئة الوضع، بالعكس يسكبون الزيت على النار حتى تزيد التهابات.لو اكتفيت بحل الوضع في بلدك لكان خيرا لك.

Citizenvoice  (Tunisia)  |Jeudi 29 Juin 2017 à 19h 20m |           
- Une poubelle en fermentation anaérobie cette racaille.

MedTunisie  (Tunisia)  |Jeudi 29 Juin 2017 à 19h 19m | Par           
هذه شيوخ الفتنة اللهم اجعل كيدهم في نحورهم و تدبيرهم في تدميرهم و كل من شاركهم في اضعاف و تدمير الامة الاسلامية

MOUSALIM  (Tunisia)  |Jeudi 29 Juin 2017 à 19h 14m |           
جرائم الإبادة الجماعية تبدأ بمثل هذه الخطابات

Libre  (France)  |Jeudi 29 Juin 2017 à 19h 14m |           
Espece de minable pourri et corrompu au service d'un crétin ignorant veux tu fermer ta gueule a jamais

MOUSALIM  (Tunisia)  |Jeudi 29 Juin 2017 à 19h 00m |           
يشرع لإبادة القطريين بما أن جيناتهم من الخوارج



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