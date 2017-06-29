مفتي مصر: اسم ''قطر'' ينسب الى امام الخوارج الذي قتله اماراتي ؟؟؟

Jeudi 29 Juin 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-06-29 18:51:51

- قال مفتي الديار المصرية السابق علي جمعة من خلال قناته على اليوتوب أنه كان قديمًا إمام للخوارج اسمه "قطري بن الفجاءة" كان فصيحًا ولكنه كان إمامًا للخوارج الأزارقة وبسبب هؤلاء سُميت "قطر"، مؤكدًا أن دولة قطر نُسبت إلى ذلك الإمام بعد أن نزل بها فأصبحت الخوارج في قطر، والغريب أن "المهلب بن صفرة" الذي قاتل الخوارج في قطر كان من الإمارات، وهذا ما نراه الآن في التوقيت الحالي كأنها جينات تتوارث عبر التاريخ الذي يُعيد نفسه.وتابع علي جمعة، أن "قطري" كان شاعرًا وفصيحًا وفارسًا وسُميت قطر بذلك الاسم على اسمه لأنه فرّ إليها من العراق وهو أصل عائلة "آل ثاني" الحاكمة لدولة قطر الآن وقتله "الحجاج في طبرستان" بإرسال رجل شجاع له فقتله، مشيرًا إلى أن الخوارج أتعبوا الدنيا حتى أن الإمام "قطري" توفى عام 79 هجرية وبعده بعامين قضي على الخوارج تمامًا ، مؤكدًا أنه أمامنا عامان حتى نقضي على الخوارج الذين في قطر.