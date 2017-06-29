انيس بن حتيرة يدعم ماليا مركزا صحيا بالمطوية

Jeudi 29 Juin 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-06-29 10:52:06

- في مبادرة انسانية راقية و جديرة بالتنويه ، قام اللاعب الدولي المحترف بالمانيا انيس بن حتيرة بتقديم مبلغ 23 الف دينار الى المركز الصحي الوسيط بمسقط راسه (المطوية ) و جمعية القصور الكلوي ، و اقام المركز حفل تكريم على شرف اللاعب حضره مسؤولو المركز و اعضاء جمعية القصور الكلوي ، و يذكر ان انيس بن حتيرة ما فتئ يقدم مساعدات مختلفة و لا ينسى المنطقة التي نشأ فيها .. و هذه المبادرات يجب ان تحفز الكثير من اللاعبين و الفنانين و اصحاب الاموال للمساهمة في العمل الانساني .