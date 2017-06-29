مرة اخرى سنّارة الشاهد تخطئ الحوت الكبير ..

Jeudi 29 Juin 2017





Publié le:2017-06-29 00:39:56

حين دشن الشاهد حملته على الفساد واختار شفيق جراية كوجبة دسمة ، اكد له الكثير من العارفين بأغوار الساحة ان رجل الاعمال الموقوف ليس هو المدخل المغري للحرب على الفساد ولا هو الصيد الذي من شانه الدفع بالمجموعة الوطنية للانخراط في مؤازرة الحملة دون شروط وبلا ريبة ، ورغم الالتجاء الى اقتناص مجموعة من المهربين لتدثير الحملة طمعا في الارتقاء بها الى مستوى الاقناع ، الا ان الشكوك ظلت تخيم على خطوة الشاهد ، خاصة حين طرحت تساؤلات جارحة لمصداقية الحملة من قبيل جنوح السلطة لمطاردة المال الهاوي وعزوفها عن ملاحقة المال المحترف صاحب الجذور العميقة الضارب في المؤسسات السيادية والاعلامية والمدنية ، ومع مرور الوقت وتقهقر الشاهد بعيدا عن القروش وايغاله في مطاردة السردين والرنكة والسلمون ، تحولت الشكوك الى يقين واجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي موجة من السخرية وتفنن النشطاء في جلد الحملة ونواياها .على غرار السؤال الذي طٌرح خلال تسعينات القرن الماضي في الجزائر "من يقتل من ؟" طرحت قطاعات واسعة من الشعب التونسي سؤالها المحير " من يسجن من ؟" ، وبدا المزاج العام يميل الى ان البلاد تعيش على وقع معركة تكسير العظم تأثثها وحوش المال والاعمال تحت لافتة الدولة بعد استعارة الاجهزة القضائية والامنية لإدارة الصراع ، وان الشاهد وحكومته كــ"الاطرش في الزفة" ، وسيطرت قناعة شبه مطلقة مفادها ان عنتيل المال والسياسة في تونس نفذ صبره وقرر معاقبة المارقين عن صولجانه ، خاصة اولئك الذين رفضوا الاكتفاء بأكل "خبَيزة" باردة وسهلة ، وغرهم مالهم الطري وعلاقاتهم الواهية السطحية ليدخلوا في مطاحنة غير متكافئة مع جائحة مالية عميقة ونافذة استشرت في مفاصل الدولة ومؤسساتها ، ثم هي وبحكم تجربتها الطويلة تحصنت تجاه المضادات تماما كما الاورام الخبيثة .بعد شفيق وعينات اخرى مثل شفيق ، خفّض الشاهد من سرعته وانكمشت الحملة ومالت الى الاختفاء ، وحين كان بعض المتفائلين يترقبون صحوة غضنفرية من رئيس الحكومة تفند الشكوك وتستهدف القرش ، اختار الشاهد مرة اخرى احياء حملته عبر البوابات الخلفية ، ورغم الاصوات التي تعالت تشير الى بنك الاهداف الاكبر والاخطر ، الا ان رئيس الحكومة غرب حين شرق الصيد الثمين ، لقد تقرر استعمال اموال الرياحي لإحياء الحملة واختار الشاهد مرة اخرى تجاهل التنين ، تماما كالذي يقضي يومه في ملاحقة الزطالة والحشاشة حتى اذا جن الليل اخلد للكومبرادور الذي يملك مخازن التموين .ضغط المجتمع المدني لإيقاف عرّاب الكوارث السياسية في تونس ، فتم ايقاف شفيق جراية ، ثم ضغطت القوى الحية لمصادرة ثروة العرّاب و استنقاذ المال العام واسترجاعه من الحوت الكبير وحماية تونس من بطشه ، فاختارت الحكومة ملاحقة الرياحي لاستعادة اموال عائشة واستنقاذ ثروة الساعدي !!! الدولة في خدمة شقراء طرابلس ..الحكومة تعشق فتاة العقيد المدللة .