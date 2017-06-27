دول مجلس التعاون.. هذا نجاحهم الباهر وذلك فشلهم الذريع !

Mardi 27 Juin 2017





Publié le:2017-06-27 23:22:06

منذ تأسيسها اتسمت علاقة دول الخليج بالفشل في غالبية المشاريع الجامعة ، وانتهت كل المحاولات التي استهدفت ترقية العمل الجماعي او تحسين شروط العدل والحرية وحقوق الانسان الى خلافات تخللتها الدسائس والتحطيم الممنهج الصامت منه والصارخ ، حاربوا التجربة البرلمانية الكويتية ودخلوا في صراع على خلفية الغاء نظام الكفيل في بعض بلدان المجلس ، كما دخلوا في تجاذبات حول البدون وكذا الانتخابات البرلمانية والبلدية ، ايضا توترت العلاقة البينية بعد ارتفاع اصوات بعض المنتديات التي تعنى بالإصلاح السياسي وعبروا في الكثير من الاحيان عن قلقهم من مغبة انفلات التجربة السياسية في الكويت وخروجها عن السيطرة ومن ثم احداث شرخ في ما اطلقوا عليها التقاليد السياسية الخليجية ،آلت كل المشاريع التي ترمي لتوطيد سلطة الاسر الحاكمة الى النجاح وتوافقت حولها جميع الاطراف ، في المقابل فشلت كل المحاولات التي تهدف الى تقاسم القرار مع الشعوب او منحها بعض الهوامش وان كانت محتشمة ، ولعل الفشل الاكبر هو ذلك الذي رافق مسيرة الوحدة النقدية ، فيما حققت دول الخليج اكبر نجاحاتها واسرعها في حصار قطر وتوحدت على مطلبية قطع دابر الجزيرة وهتك ما تبقى من العرض الخليجي العربي .فشلت دول الخليج في اقرار ما اتفقت عليه قبل اكثر من 8 سنوات ، حين وقعت جل دول مجلس التعاون على مشروع العملة الموحدة ما عدا الامارات التي احدثت الشرخ قبل اسابيع من موعد 7 جوان 2009 الذي تقرر ان توضع فيه الخطوط الكبرى للمشروع في انتظار تجسيده كواقع سنة 2010 ، السنة التي تم اقرارها لتدشين التعامل الرسمي بالعملة الخليجية الوليدة ، لكن التجانس المؤقت سرعان ما خرقه التنافس الاماراتي السعودي ، بعد ان اختارت الامارات الانسحاب بسبب فشلها في اقناع شركائها بجدوى استضافة ابو ظبي للبنك المركزي الخليجي ، واعتماد الرياض كمقر للمؤسسة النقدية التي ستصبح الاضخم في الخليج والعالم العربي ، ثم انسحبت الكويت متبوعة بعمان على خلفية فك الارتباط بين العملة المحلية "الدينار، الريال" والدولار ، ولم تنجح مدة ربع قرن "25سنة" تاريخ ميلاد الفكرة ، في تذليل الصعوبات وحلحلة المشروع . ، الذي بدا التفاوض حوله رسميا سنة 2001.بعد مفاوضات متعثرة قررت السعودية وقطر وعمان والكويت ترحيل الاعلان الرسمي عن ميلاد العملة الموحدة من 2010 الى 2013 ، في حين انسحبت عمان والامارات ، ثم تشعبت الخلافات وطغت الحسابات وضل المشروع يراوح .. وذا كانت الامارات اعلنت بلا تردد ان عودتها الى المشروع ترتبط اساسا بطموحها في استضافة البنك المركزي الخليجي ، الا ان مشاكل عمان تختلف عن ذلك تماما ، فالدولة الافقر في الخليج العربي فشلت في توفير الشروط الدنيا كما فشلت الدول الغنية في مساعدتها بجدية للارتقاء الى مستوى المشروع وتلبية كراس شروطه ، وبين 2009 و 2010 حاولت الامارات الانتقام من السعودية بإفشال المشروع الذي تغلبت عليه البصمات السعودية ، وسعت الى اعادة تشكيله وفق رؤية اماراتية ، ولان التيار لا يمر بين ابو ظبي والدوحة وليس من السهل الاستعانة بقطر بقطر فقد حاولت الامارات استمالة البحرين كا سعت الى مساعدة عمان على تثبيت المقاطعة وقدمت اغراءات كبيرة للطرفين ، في عملية ضغط على السعودية عسى ان تتخلى عن استضافة البنك المركزي الخليجي ، خاصة وان قيادات اماراتية سبق واكدت سنة 2009 ان السعودية لا يمكنها استضافة مجلس التعاون الخليجي والبنك المركزي الخليجي ، وان المشروع في ثوبه الحالي لن يذهب بعيدا رغم التحمس المحموم للبعض في اشارة الى قطر التي ساندت استضافة الرياض للبنك واكدت انها غير معنية بالنزاع حول استضافة البنك وان الهدف الاسمى هو الوصول الى عملة نقدية خليجية بغض النظر عن التفاصيل.يبدو ان الاحلام كانت اكبر بكثير من الحقيقة ، تؤكد ذلك تصريحات الامين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية الذي سبق واكد خلال شهر ماي 2007 ان " فشل مشروع الوحدة النقدية غير مسموح به" وان تاريخ 2010 هو الموعد الثابت لإقرارها ، كما اكدت القيادات الخليجية حينها ان الامر في حكم المحسوم والمرحلة القادمة هي مرحلة اعداد المضامين وتنزيلها وصولا الى الاعلان الرسمي عن نجاح الحلم الذي يتقاسمه 50 مليون خليجي .تلك فكرة ولدت قبل 25 سنة ، وخضعت للحوار والاعداد قبل 16 سنة رغم ذلك مازالت تراوح مكانها اقرب في نهايتها الى الفشل الذريع ، عاجزة عن تخطي الطموحات القُطرية الضيقة ، في الاثناء طرفي الازمة الامارات والسعودية يعطلان المشروع ويخوضان معارك استقطاب على خلفية استضافة المقر ، بينما و خلال 10 ايام من 25 ماي "تاريخ اختراق وكالة الانباء القطرية" الى 5 جوان "تاريخ اعلان الحصار الشامل" نجحت الرياض وابو ظبي نجاحا باهرا في تمزيق الصف الخليجي والعربي .25 سنة لم تكن كافية لبناء وحدة نقدية تلوح سهلة نظرا لثراء كل او جل دول الخليج ولتشابه الاوضاع الاجتماعية والجغرافية والتاريخية ، بينما 10 ايام كانت كافية لتمزيق الخليج والحاق قطر بتركيا وايران ثم الحاق الامارات والسعودية بمصر وامريكا واسرائيل ، خلال 10 ايام خططوا ونفذوا وقطعوا الارحام واشتروا بعض الدول وابتزوا اخرى لاستعمالهم في تمتين عرى الحصار ، خلال 10 ايام تمزقت الاسر وتركت الام رضيعها خلف الحدود بلا حضن يتجرع حليب "المراعي" ، خلال 10 ايام تمت تنقية مكة المكرمة من المعتمرين القطريين ونفقت الابل والمواشي على الحدود كما جرّم التعاطف مع دولة شقيقة لصيقة لتصبح عقوبته اغلظ من عقوبة التجارة بالمخدرات " 7 سنوات" وقاتل الارواح "اطلاق سراح قتلة المبحوح" ، خلال عشرة ايام اصبح عزمي بشارة من الاعداء والمحلل السياسي يوني بن مناحيم من الاصدقاء ، خلال 10 ايام ذهبت هيبة العلماء والقراء وسُخّر الحرم المكي والمدني لتقطيع الارحام ومحاصرة المقاومة والدعاية للتطبيع ، خلال 10 ايام عادت دول الحصار تتحدث عن منافع الشرق الاوسط الجديد وما سيدره على الامة من خير وفير !لا رحم الله الحقد والحمق والغباء ورحم الله ابن خلدون حين وطّأ لنا سلوك العرب وقرب لنا طباعهم فكتب " ليست لهم عناية بالأحكام وزجر الناس عن المفاسد ودفاع بعضهم عن بعض أنما همهم ما يأخذونه من أموال الناس نهبا وغرامة .. فهم متنافسون في الرئاسة وقل أن يسلم احد منهم الأمر لغيره ولو كان أباه أو أخاه أو كبير عشيرته إلا في الأقل وعلى كره من اجل الحياء ، فيتعدد الحكام منهم والأمراء وتختلف الأيدي على الرعية في الجباية والأحكام .. أنهم لخلق التوحش الذي فيهم أصعب الأمم انقيادا بعضهم لبعض للغلظة والأنفة وبعد الهمة والمنافسة في الرئاسة فقلما تجتمع أهواؤهم فإذا كان الدين بالنبوة أو الولاية كان الوازع لهم من أنفسهم وذهب خلق الكبر والمنافسة منهم فسهل انقيادهم واجتماعهم".