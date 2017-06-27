وزير الخارجية القطري: مطالب دول الحصار ''غير مقبولة''

Mardi 27 Juin 2017

وكالات





Publié le:2017-06-27 22:29:57

- قال وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الثلاثاء، بعد لقائه مع وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون في واشنطن إن مطالب دول الحصار لبلاده لا أساس لها، وهي غير مقبولة.وأضاف، ردا على قائمة المطالب: "ما تم تقديمه من دول الحصار مجرد ادعاءات غير مثبته بأدلة وليست مطالب".وتابع: "المطالب يجب أن تكون واقعية وقابلة للتطبيق، وإلا فلن تكون مقبولة".وشدد وزير الخارجية القطري قائلا: "متفقون مع واشنطن على أن تكون مطالب دول الحصار عقلانية".ولفت الوزير القطري إلى أن الدوحة ستنخرط في حوار بناء إذا أرادت الأطراف الأخرى تجاوز هذه الأزمة، وأنها "مستعدة للحوار إذا كانت هناك ادعاءات".وفي رد غير مباشر على تصريحات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الذي شدد على أن لائحة المطالب "غير قابلة للتفاوض"، قال وزير الخارجية القطري "هذه ليست أسس العلاقات الدولية بأن تقدم قوائم ولا تفاوض عليها".