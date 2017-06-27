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Monde

وزير الخارجية القطري: مطالب دول الحصار ''غير مقبولة''

Mardi 27 Juin 2017
وكالات - قال وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الثلاثاء، بعد لقائه مع وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون في واشنطن إن مطالب دول الحصار لبلاده لا أساس لها، وهي غير مقبولة.

وأضاف، ردا على قائمة المطالب: "ما تم تقديمه من دول الحصار مجرد ادعاءات غير مثبته بأدلة وليست مطالب".

وتابع: "المطالب يجب أن تكون واقعية وقابلة للتطبيق، وإلا فلن تكون مقبولة".

وشدد وزير الخارجية القطري قائلا: "متفقون مع واشنطن على أن تكون مطالب دول الحصار عقلانية".


ولفت الوزير القطري إلى أن الدوحة ستنخرط في حوار بناء إذا أرادت الأطراف الأخرى تجاوز هذه الأزمة، وأنها "مستعدة للحوار إذا كانت هناك ادعاءات".

وفي رد غير مباشر على تصريحات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الذي شدد على أن لائحة المطالب "غير قابلة للتفاوض"، قال وزير الخارجية القطري "هذه ليست أسس العلاقات الدولية بأن تقدم قوائم ولا تفاوض عليها".

Publié le:2017-06-27 22:29:57

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3 de 3 commentaires pour l'article 144590

Azzah  (France)  |Mardi 27 Juin 2017 à 22h 47m |           
Bravo, vous avez raison de refuser, de tout refuser.

Nous savons le rôle ignoble de votre gouvernement en Lybie : aucune fraternité entre musulmans, vous avez appuyé les USA et l'Europe pour tuer un chef d'état arabe.

Mais ceux qui vous ont alors couverts et soutenus et même applaudis se retournent aujourd'hui contre vous, comme d'habitude (souvenez-vous les revirements subis par le shah d'Iran, Ben Ali, Moubarak, saddam Hussein). C'est une bonne leçon de ceux qui croient faire exception; aucun mausulman, aucun arabe ne fait exception, les USA, l'Europe s'en servent puis les éliminent, n'avez-vous pas compris ?

Bref, malgré votre trahison en Lybie, et malgré le fait que personnellement, de ce fait, je trouve que ce revirement vous est à juste titre dû, je vous dis que vous avez raison de tenir tête. Mais n'oubliez pas comment l'Iraq a été traité entre 1991 et 2003, vous risquez de vous trouver tourmenté pareillement. Ne cédez pas toutefois et gardez Iran et Turquie à vos côtés, peut-être les verrons nus avoir un comportement de vrais musulmans, celui
qui consiste à protéger un frère musulman, contrairement à vous qui avez trahi votre frère musulman en Lybie.

Amir1  (Tunisia)  |Mardi 27 Juin 2017 à 22h 46m |           
إملاءات القصد الهدف أن ترفض حتى يتم المرور إلى المرحلة 2 من
المخطط وأقله القطيعة التي ستجلب قوى جديدة مثل تركيا وربما أكثر

فشل التعويل على انخراط كثير من العرب في الحصار ولن يجد الحلف
الخليجي ما يحفظ به ماء الوجه...سيبدو التصعيد مغريا ولكنه سيزيد التقسيم فضاعة

Kamelnet  (Tunisia)  |Mardi 27 Juin 2017 à 22h 41m | Par           
كلنا قطر.. تحيا قطر....



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