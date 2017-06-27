على هامش الدورة 53 لمهرجان قرطاج الدولي : ''صدى قرطاج'' في ''سيني فوغ'' بالكرم وندوات فكرية بفضاء ''لاغورا''

Mardi 27 Juin 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-06-27 20:07:18

- تشهد الدورة 53 لمهرجان قرطاج الدولي التي ستقام عروضها الفنية من 13 جويلية إلى 19 أوت المقبلين، تنظيم عدد من الندوات واللقاءات الفكرية والأنشطة الثقافية الموازية التي ستقام على هامش المهرجان بكل من فضاء سيني فوغ بالكرم ولاغورا بالمرسى.وتمتد البرمجة الثقافية بسيني فوغ من 15 جويلية إلى 15 أوت 2017 وتراوح بين الموسيقى والمسرح وفن الحكاية وغيرها.وتنطلق بعرض موسيقي وتنشيطي للشوارع بمشاركة عدد من المهرجين.كما يفتتح بالمناسبة معرض فني بعنوان "المسرح كما يروى للشباب"، وهو معرض بيداغوجي يتواصل على امتداد شهر، ويعرف الشباب بمراحل نشأة المسرح وتطوره من الإغريق حتى اليوم، ويمثل فرصة للتذكير بأهم رموز المسرح من خلال عدد من الرسومات مرفوقة بصوت الفنان المنصف ذويب في التعليق.ويستضيف سيني فوغ أيضا تظاهرة بعنوان "مهرجان الحكاية" تنطلق يوم 20 جويلية (س19) بلقاء تكريمي لروح الفقيد عبد العزيز العروي من خلال قراءة لعدد من نصوصه، عن طريق ثلاثة رواة شبان.ويكون الموعد في اليومين المواليين مع تظاهرة "الحكاؤون المعاصرون" في لقاء يكتشف من خلاله الحاضرون نصوصا سيقدمها ستة شبان موهوبين في فن "السلام"، ويشرف على عمل هؤلاء الشبان المختص في فن السلام حاتم القروي.وبالتعاون مع هيئة تنظيم الدورة 53 لمهرجان قرطاج الدولي يوفر الفنان منصف ذويب فرصة لرواد فضائه الثقافي سيني فوغ لمتابعة "اكتشافات الموسيقى الشبابية" من خلال مجموعة من الموسيقيين سيقدمون معزوفات على مدى ثلاثة أيام وذلك من 27 إلى 29 جويلية.وضمن نادي الكوميديا ستقام من 3 إلى 5 أوت مسابقة في "الستاند آب" الكوميدي والـ"وان مان شو" بمشاركة 15 مترشحا يشرف على عملهم (إثر انتقائهم) لجنة تحكيم تضم كلا من المنصف ذويب ولمين النهدي وليلى طوبال والممثل الشاب كريم كريم الغربي.ويستضيف سيني فوغ أيضا "مهرجان العزف المنفرد" الذي يتضمن مسابقة مفتوحة للعازفين على جميع الآلات الموسيقية في المقهى الثقافي لسيني فوغ.أما فضاء لاغورا بالمرسى فسيكون من 18 جويلية إلى 9 أوت فضاء للتحاور والتلاقي وتبادل الآراء بخصوص عدد من المسائل الثقافية والفكرية، حيث يستضيف يوم 18 جويلية ندوة علمية بعنوان "قرطاج مهد الديمقراطية" يشارك فيها بالخصوص كل من فرح حشاد وسليم اللغماني وأحمد الصديق، فضلا عن عدد من الباحثين.وسيشكل اللقاء فرصة للتطرق إلى النظام السياسي لمدينة قرطاج ودستورها، وبحث مواطن القوة والضعف وتأثيرها على إعادة بناء وتشكيل الديمقراطية في النظام الحالي.وفي ندوة علمية ثانية ستعقد يوم 20 جويلية تحت عنوان "ماغون، أب العلوم الزراعية"، بمشاركة ثلة من الجامعيين والباحثين في الجغرافيا من بينهم الحبيب العايب ومحمد الصالح بشتة، فضلا عن ممثلي منظمات وجمعيات مهتمة بالشأن الزراعي، سيحاول المشاركون الإجابة عن سؤال رئيسي هو: "هل يمكن أن تكون الإيكولوجيا الزراعية نموذجا متماسكا ومثاليا للزراعة في القرن الحادي والعشرين؟"، وذلك من خلال الاستئناس بتجربة "ماغون" في مجال هيكلة الزراعة.الندوة العلمية الثالثة بفضاء لاغورا ستقام يوم 27 جويلية وتخصص للحديث عن "هانون" الذي عاش حياته عاشقا للاكتشاف.وستكون وضعية المرأة التونسية محورا أساسيا للندوة الرابعة والأخيرة الملتئمة بمناسبة مهرجان قرطاج الدولي.هذه الندوة ستقام يوم 9 أوت وتحمل عنوان "نساء الأمس، نساء اليوم، ما الذي تحقق؟" ومن المنتظر أن تتضمن مداخلات لكل من الكاتبة والجامعية ألفة يوسف والمخرجة السينمائية سلمى بكار والفنانة المسرحية ليلى طوبال، الى جانب عدد من الباحثات والجامعيات على غرار سلسبيل القليبي وفوزية الشرفي.