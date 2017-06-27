Radio Babnet Tunisie  On Air: Abdelwahab - Al Gondool  
Monde

طرابلس تطالب السعودية بتوضيح اعتقالها معتمريْن ليبييْن

Mardi 27 Juin 2017
وكالات - أعلنت وزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني الليبية أنها طلبت من السلطات السعودية توضيحات لمعرفة خلفيات اعتقالها مواطنيْن ليبييْن أمس الاثنين عقب أدائهما مناسك العمرة.

وقالت الخارجية الليبية إنها بدأت على الفور متابعة نبأ إيقاف مواطنيها "بمطار جدة بالمملكة العربية السعودية وهما في طريق عودتهما إلى البلاد عقب أدائهما مناسك العمرة".

وأوضحت أنها أجرت اتصالا مباشرا مع السلطات السعودية المعنية -وعلى رأسها وزارة الخارجية وفرعها في مكة المكرمة- للوقوف على خلفيات هذا الإيقاف، وطلبت توضيحات بذلك.
وأضافت أنها كلفت القنصل الليبي في جدة بالاتصال المباشر بالسلطات السعودية للاستفسار عن خلفيات إيقاف المواطنيْن الليبيين، وزيارتهما والاطمئنان عليهما.
وجاء في البيان أن وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة يولي اهتماما بهذا الموضوع مع نظيره السعودي عادل الجبير، "وذلك في إطار اهتمام الوزارة بالمواطنين الليبيين بالخارج ومتابعة أوضاعهم".


وأوضح مصدر مسؤول في مدينة الزاوية بليبيا أن القياديين المعتقلين هما محمود بن رجب الملازم أول في الشرطة التابعة لحكومة الوفاق، ومحمد حسين الخذراوي النقيب بالفرقة الأمنية الأولى بمدينة الزاوية والمكلف بتأمين سجن جود دايم الذي يضم سجناء من عناصر النظام السابق بالمنطقة الغربية، والآمر السابق لكتيبة الفاروق إبان ثورة فبراير قبل انضمامها لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق.

وذكر المصدر أن المعتقلين لم يتواصلا مع ذويهم منذ اعتقالهما، وأشار إلى أن سبب الاعتقال لا زال مجهولا؛ كون هذه الحادثة هي الأولى من نوعها التي تحصل مع السعودية.
يشار إلى أن السعودية ودولا أخرى أدرجت في وقت سابق ليبييْن اثنين في قائمة إرهابية، هما مفتي الديار الليبية الشيخ الصادق الغرياني والشيخ علي الصلابي.

Publié le:2017-06-27 10:06:05

festival-267e6f313957b55b2da265e43b1458b1-2017-06-27 10:06:05
    
    
    
    
    





2 de 2 commentaires pour l'article 144563

Cartaginois2011  (Tunisia)  |Mardi 27 Juin 2017 à 12h 14m | Par           
يجب على الحكومة الليبية و الدول الاسلامية عامة اعتبار ما أقدمت عليه السلطات السعودية هو من باب العمليات الإرهابية والتعامل معها على هذا الأساس وإعلام الأمانة العامة للأمم المتحدة حتى تتخذ الدول الأعضاء القرار المناسب.إلى جانب ذلك على الدول الاسلامية تدارس الحلول الكفيلة لحل مشاكل الحج والعمرة خارج سيطرة آل سعود

Elmejri  (Switzerland)  |Mardi 27 Juin 2017 à 12h 10m |           
الأماكن المقدسة دنسوها وأحتكروها واستغلوها للإثراء الفاحش والفساد وتمويل الحروب وتكديس الأسلحة وتبذير أموال المسلميــــــــن ولم تعد لمن يستطع اليها سبيلا
كل هذا مقابل ماذا ؟ هل انتهت مواسم العمرة والحج ؟

Fermez- les lieux saints en Arabie Saoudite et les changer en portes d'enfer ??

هل ستغلق الأماكن المقدسة في السعودية وتغير بأبواب الحاج ترامب و محرقة جهنم
وبني صهيون ؟؟؟

...قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير ....الملك لله وحده



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12610,5

  • (22 juin)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 2,76921 DT        1$ =2,46137 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 juin)   358,7 MDT
  

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |144563 1668|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires