Ramadan 2017 : Classement final des productions tunisiennes selon Quantylix

Mardi 27 Juin 2017

AwledMoufida, le Jackpot dElhiwarEtounsi

Sitecom : Le declin de NsibtiLaaziza

Les dceptions : Mahma Sar, Lemnara et El Clinique

Les pisodes les plus marquants

Chaines : Attessia et El wataniya sen sortent bien

Quantylix a reconduit son classement des productions ramadanesques tunisiennes sur lensemble du mois saint. Sans conteste, le feuilleton , dans sa 3me saison, a dclass toutes les autres productions. Avec , et malgr la dception de , il a permis aElhiwar Tounsi dtre la chane la plus regarde avec plus de 50% de laudience.AwledMoufida, dans sa 3me saison, a affol les compteurs. Il enregistre, en moyenne, 900 mille visions en Replay pour chaque pisode soit plus que DenyaOkhra (500 mille) et Bolice 4.0 (350 mille) ensemble. Il a t suivi 3.5 fois plus que Flash Back 2 (260 Mille), presque 5 fois plus que Dawama (190 Mille) et 8 fois plus que Lemnara (110 Mille).NsibtiLaaziza, pour son 7me ramadan, a pein pour garderson audience (57 mille rediffusions par pisode en moyenne). Il a t dpass par toutes les productions quivalentes, et de loin. DenyaOkhra tait le sitecom le plus regard avec plus de 500 mille rediffusions, bien quau dbut de Ramadan il tait derrire Bolice. Mention spciale, a la srie El Hajema qui a enregistr le taux de satisfaction le plus lev (93%) de lensemble des production ramadanesques. Hadhoukom , malgr son trs bon taux de satisfaction (90%) a enregistr le niveau le plus bas en termes de buzz . Lexemple typique dune bonne production qui ne sait pas se vendre .Camra cache : El Masque en tteEl Masque, avec 75 mille revues par jour en moyenne, a t la camra cache la plus suivie. 40% plus que Yassine (54 mille) et 2 fois plus que El Clinique (35 mille). Cette dernire enregistre un taux de satisfaction des plus faibles pendant ce ramadan (70%), certainement cause de la polmique autour de sa vracit.El HiwarEttounsi, malgr ses productions de trs haute qualit, a eu, quand mme, un flop avec El Mnara. Le feuilleton a enregistr le taux de satisfaction le plus bas (65%) et laudience la moins leve (113 Mille revues par jour, soit deux fois moins que FlashBack).Mahma Sar remporte, haut la main, le Golden Raspberry Award de la pire mission en ramadan 2017 avec laudience la moins leve (138 fois moins que AwledMoufida ! ) et le taux de satisfaction le plus bas (47%).AwledMoufida : Le dernier pisodeHajemaEp 3 : Le mariageDounEstedhen Ep 19 : Avec larme tunisienneAttesia, en ce ramadan 2017, a ralis 4 productions de qualit (Bolice 4.0, Flash-Back 2, El Masque, Yassine) qui ont cumul une audience moyenne en rediffusion de 743 mille par jour. El Wataniya I, a pu, grce El Hajema (244 Mille) et Dawama (197 Mille), et malgr la dception de Mahma Sar (6.5 Mille) se placer en 3me position avec 447 Mille revues en moyenne par jour.Nessma avec deux productions tait en 4me position (225 Mille) et Hannibal en 5me position (44 Mille).Collecte des donnesPour chaque srie, nous collectons toutes les videos diffuses sur YoutubeNous rcuprons plusieurs mtriques (nombre de vues, likes, dislikes, commentaires, )Harmonisation des donnesIl y a des series qui ne sont diffuses que sur la chaine YouTube de leur Tl, dautres sur plusieurs chainesIl y a des pisodes qui sont diffuses en 1, 2 ou 3 partiesLharmonisation permet de comparer des choses comparablesProduction de Statistiques / ClassementsAudience moyenne par episode : ∑▒Vues*HarmonisationIndice Sentiments : ln⁡(Likes/Dislikes)Indice dinteraction : 1000 (2Comments+Likes+Dislikes)/(∑▒Vues)IndiceSatisfaction:Likes/(Likes+Dislikese)Auditabilit : Les chiffres / Statistiques produits peuvent tre facilement audits  Confiance / Absence de manipulationAbsence derreur destimation : puis que nos chiffres ne sont pas bass sur des sondages, il ny a pas derreur destimationPopulation jeune et connecte : La population cible par notre tude daudience est une population jeune, connecte et intgre les Tunisiens Rsidents ltranger Cible intressante pour les annonceursLIMITESReprsentativit : La sous population tudie est non reprsentative de lensemble de la population TunisienneRetard : Les statistiques ne peuvent tre ralises quaprs un laps de temps. Le temps que les gens regardent les replays.Non adapte aux missions DIRECTS : Notre mthodologie est non adapte pour les missions dont lintrt est de les regarder en live (comme DlilekMlak)