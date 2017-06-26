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سيناتور جمهوري يربط تنفيذ صفقات السلاح بحل الأزمة الخليجية

Lundi 26 Juin 2017
وكالات - تعهد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي بوب كوركر يوم الاثنين بعرقلة صفقات السلاح للخليج حتى يحل النزاع مع قطر، وطالب دول المنطقة ببذل المزيد لمحاربة الإرهاب.

وفي رسالة قدمها إلى وزير الخارجية ريكس تيلرسون، قال كوركر إنه سيسحب موافقته على مبيعات السلاح الأميركية لدول مجلس التعاون الخليجي إلى أن يتم إيجاد سبيل لحل النزاع في المنطقة، وذلك بعد نحو عشرين يوما من فرض ثلاث دول خليجية حصارا على قطر.
واعتبر السيناتور الجمهوري أن دول الخليج لم تستغل القمة الأميركية الخليجية التي انعقدت قبل أسابيع في الرياض، وأنها اختارت الدخول في نزاع.

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وأضاف كوركر "ينبغي لجميع دول المنطقة أن تبذل مزيدا من الجهد لمحاربة الإرهاب.. لكن النزاعات التي نشبت في الآونة الأخيرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ليس من شأنها سوى إلحاق الضرر بجهود محاربة تنظيم الدولة الإسلامية والتصدي لإيران".

Publié le:2017-06-26 21:05:11

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