أزمة مغربية هولندية بسبب مهرب مخدرات

Lundi 26 Juin 2017

وكالات





Publié le:2017-06-26 00:43:11

- انتقدت الدولة الهولندية تصرف المغرب باستدعائه لسفيره لديها بسبب تماطلها في تسليم تاجر مخدرات مطلوب لدى السلطات المغربية، وقالت إن هذا التصرف "غير مقبول وغير ضروري".جاء ذلك بعد ساعات قليلة من استدعاء المملكة المغربية لسفيرها بهولندا للتشاور، أمس السبت.وقالت وزارتا "الشؤون الخارجية" و"العدالة والأمن" الهولنديتين في بيان مشترك نقلته إحدى الصحف المحلية، إن "هولندا ملتزمة بالتعاون الفعال في الحاضر والمستقبل مع المغرب بشرط أن يكون ذلك مبنيا على الأطر القانونية الدولية وكذا محميا من لدن القانون".وشددت الوزارتان على أن بيان الخارجية المغربية الذي اتهم الجانب الهولندي بعدم الجدية في التعامل مع مطالب الجانب المغربي بشأن تقديم برلماني مغربي سابق إلى السلطات المغربية هو تصرف "غير مفهوم وغير ضروري".وكانت وزارة الخارجية المغربية أعلنت، السبت، أن المغرب قرر الاستدعاء الفوري لسفيره بهولندا للتشاور بسبب تماطل السلطات الهولندية في تسليم تاجر ومهرب للمخدرات يدعم الاحتجاجات التي يعرفها إقليم الحسيمة (شمال) فيما يعرف بـ"حراك الريف"، إلى السلطات المغربية.وأوضحت الوزارة، في بلاغ، أنه خلال اليومين الماضيين، جرت اتصالات بين السلطات المغربية والهولندية، على مستوى رئيسي الحكومة ووزيري الشؤون الخارجية على التوالي، والتي تمحورت حول ممارسات مهرب مخدرات معروف من أصل مغربي مقيم في هولندا.وأشار البلاغ إلى أنه تم مد السلطات الهولندية، منذ عدة أشهر، بمعلومات دقيقة تفيد بتورط هذا المهرب في تمويل وتقديم الدعم اللوجستي لبعض الأوساط في شمال المغرب (في إشارة إلى الاحتجاجات التي يعرفها إقليم الحسيمة منذ 8 أشهر).وسجل "أن المغرب الذي، وبطلب ملح من الاتحاد الأوروبي وهولندا، ما فتئ يتعاون بإخلاص في مجال مكافحة تهريب المخدرات، لن يسمح بأن يعمل، مهرب معروف تمكن من تجفيف موارده، على إعادة خلق ظروف ملائمة لأنشطته الإجرامية".وذكر المصدر ذاته، أنه تم إبلاغ السلطات الهولندية وبوضوح بأنه يتعين اتخاذ تدابير ملموسة وعاجلة ضد هذا المهرب الذي يرتزق من الاضطرابات.وتابع البلاغ أن المغرب يحتفظ بحقه في استخلاص كل التبعات والآثار التي قد تفرض نفسها على مستوى العلاقات الثنائية واتخاذ الإجراءات، خاصة السياسية والدبلوماسية، الضرورية.وفي هذا الصدد، يضيف البلاغ، "فإن المملكة المغربية قررت الاستدعاء الفوري لسفير المغرب بلاهاي، للتشاور، وستدرس إمكانية عودته إلى منصبه الوظيفي حسب تطور هذا الملف".