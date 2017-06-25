الخطوط القطرية تعرض شراء حصة في أميركان إيرلاينز

Dimanche 25 Juin 2017

وكالات





Publié le:2017-06-25 19:25:57

- أعلنت الخطوط الجوية القطرية أنها تنوي شراء حصة تصل إلى 10% في شركة الخطوط الأميركية "أميركان إيرلاينز" بقيمة لا تقل عن ثمانمئة مليون دولار.وقالت الشركة القطرية إنها تثق في العوامل الأساسية لـ"أميركان إيرلاينز"، وتنوي تكوين حصة دون المشاركة في الإدارة أو العمليات أو الحوكمة.وجاء ذلك عقب إعلان "أميركان إيرلايز" عن توجه الخطوط القطرية لهذه الخطوة.وقد ارتفعت أسهم أكبر شركة طيران في العالم قبيل بدء تداولها في الولايات المتحدة بنحو 5% ليصل سعر سهمها إلى 50.90 دولارا، متأثرة إيجابا بعرض الخطوط القطرية.وقالت "أميركان إيرلاينز" في إخطار إلى السلطات التنظيمية إن الخطوط القطرية أوضحت أنها ستشتري الحصة في السوق المفتوحة.ولفتت الشركة الأميركية إلى أن الاستثمار الذي اقترحته الخطوط القطرية لم يكن بناء على طلب من "أميركان إيرلاينز"، ولن يغير بأي شكل من الأشكال تركيبة مجلس إدارة الشركة أو حوكمتها أو إدارتها أو توجهها الإستراتيجي.يذكر أن الخطوط القطرية -التي فازت بجائزة "طيران العام" لسنة 2017 الثلاثاء الماضي- كانت قد رفعت حصتها في مجموعة "أي جي" المالكة للخطوط البريطانية إلى 20% قبل نحو عام.