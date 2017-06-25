Radio Babnet Tunisie  On Air: Sherine - Sabry-Aalel  
Economie

الخطوط القطرية تعرض شراء حصة في أميركان إيرلاينز

Dimanche 25 Juin 2017
وكالات - أعلنت الخطوط الجوية القطرية أنها تنوي شراء حصة تصل إلى 10% في شركة الخطوط الأميركية "أميركان إيرلاينز" بقيمة لا تقل عن ثمانمئة مليون دولار.
وقالت الشركة القطرية إنها تثق في العوامل الأساسية لـ"أميركان إيرلاينز"، وتنوي تكوين حصة دون المشاركة في الإدارة أو العمليات أو الحوكمة.
وجاء ذلك عقب إعلان "أميركان إيرلايز" عن توجه الخطوط القطرية لهذه الخطوة.

وقد ارتفعت أسهم أكبر شركة طيران في العالم قبيل بدء تداولها في الولايات المتحدة بنحو 5% ليصل سعر سهمها إلى 50.90 دولارا، متأثرة إيجابا بعرض الخطوط القطرية.
وقالت "أميركان إيرلاينز" في إخطار إلى السلطات التنظيمية إن الخطوط القطرية أوضحت أنها ستشتري الحصة في السوق المفتوحة.
ولفتت الشركة الأميركية إلى أن الاستثمار الذي اقترحته الخطوط القطرية لم يكن بناء على طلب من "أميركان إيرلاينز"، ولن يغير بأي شكل من الأشكال تركيبة مجلس إدارة الشركة أو حوكمتها أو إدارتها أو توجهها الإستراتيجي.

يذكر أن الخطوط القطرية -التي فازت بجائزة "طيران العام" لسنة 2017 الثلاثاء الماضي- كانت قد رفعت حصتها في مجموعة "أي جي" المالكة للخطوط البريطانية إلى 20% قبل نحو عام.

Publié le:2017-06-25 19:25:57

festival-d94e62fc0cb1811b82bc7d4ac62a901a-2017-06-25 19:25:57
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 144536



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12610,5

  • (22 juin)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 2,76921 DT        1$ =2,46137 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 juin)   358,7 MDT
  

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |144536 465|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires