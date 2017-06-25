Radio Babnet Tunisie  On Air: Sherine - Sabry-Aalel  
Culture

الممثلة التونسية درة زروق تشارك في بطولة فيلمين يخرجان اليوم إلى قاعات السينما في مصر

Dimanche 25 Juin 2017
بــاب نــات - تشارك الممثلة التونسية درة زروق في بطولة فيلمين جديدين يخرجان اليوم الأحد إلى قاعات السينما في مصر ضمن ما يعرف بموسم أفلام عيد الفطر والبالغ عددها هذا العام خمسة أفلام وفق ما جاء في وسائل إعلام مصرية.

وتشترك درة مع الفنان المصري محمد هنيدي في بطولة فيلم "عنترا ابن ابن ابن شداد" للمخرج شريف اسماعيل، والمنتج يوسف الطاهر، وهو عمل جديد يخرج إلى قاعات السينما اليوم الأحد في الإمارات أيضا إلى جانب خروجه في مصر.
وتلعب درة زروق في هذا الفيلم الكوميدي الذي يدوم ساعتين إلا عشر دقائق، دور حسناء القبيلة التي يتنافس على الفوز بها حفيد الشاعر عنترة بن شداد العبسي (ويجسد الدور محمد هنيدي)، و"أسد الرجال" الذي يجسد دوره الممثل خالد سرحان.
ويشارك في هذا الفيلم أيضا عديد النجوم من بينهم باسم سمرة وهالة فآخر ولطفى لبيب وعلاء مرسى.

وإلى جانب حضورها في هذا الفيلم، تشارك النجمة التونسية والعربية درة زروق الفنان ثامر حسني في بطولة فيلم كوميدي ثان هو "تصبح علي خير" إنتاج وليد منصور وإخراج محمد سامى.

وتلعب درة زروق دورة فتاة شقية في هذا الفيلم الذي تدور أحداثه حول شاب غنى (يجسد دوره ثامر حسنى) ومتزوج ويمتلك الكثير من المال، لكنه يمر بحالة اكتئاب ولا يشعر بالسعادة فى حياته رغم تعدد علاقاته، فيحاول أن يستخدم برنامجا الكترونيا للحصول على تلك السعادة وإيجاد حياة بديلة، فيمر بالعديد من المواقف المضحكة والكوميدية.

Publié le:2017-06-25 19:09:45

festival-24c0d42b275d72ba20817a0158912681-2017-06-25 19:09:45
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 144531



En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12610,5

  • (22 juin)
  • Jours d'importation
    101
  •              1 € = 2,76921 DT        1$ =2,46137 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 juin)   358,7 MDT
  

Où nous suivre

Clavier Arabe
Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |144531 1109|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires