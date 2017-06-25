الممثلة التونسية درة زروق تشارك في بطولة فيلمين يخرجان اليوم إلى قاعات السينما في مصر

Dimanche 25 Juin 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-06-25 19:09:45

- تشارك الممثلة التونسية درة زروق في بطولة فيلمين جديدين يخرجان اليوم الأحد إلى قاعات السينما في مصر ضمن ما يعرف بموسم أفلام عيد الفطر والبالغ عددها هذا العام خمسة أفلام وفق ما جاء في وسائل إعلام مصرية.وتشترك درة مع الفنان المصري محمد هنيدي في بطولة فيلم "عنترا ابن ابن ابن شداد" للمخرج شريف اسماعيل، والمنتج يوسف الطاهر، وهو عمل جديد يخرج إلى قاعات السينما اليوم الأحد في الإمارات أيضا إلى جانب خروجه في مصر.وتلعب درة زروق في هذا الفيلم الكوميدي الذي يدوم ساعتين إلا عشر دقائق، دور حسناء القبيلة التي يتنافس على الفوز بها حفيد الشاعر عنترة بن شداد العبسي (ويجسد الدور محمد هنيدي)، و"أسد الرجال" الذي يجسد دوره الممثل خالد سرحان.ويشارك في هذا الفيلم أيضا عديد النجوم من بينهم باسم سمرة وهالة فآخر ولطفى لبيب وعلاء مرسى.وإلى جانب حضورها في هذا الفيلم، تشارك النجمة التونسية والعربية درة زروق الفنان ثامر حسني في بطولة فيلم كوميدي ثان هو "تصبح علي خير" إنتاج وليد منصور وإخراج محمد سامى.وتلعب درة زروق دورة فتاة شقية في هذا الفيلم الذي تدور أحداثه حول شاب غنى (يجسد دوره ثامر حسنى) ومتزوج ويمتلك الكثير من المال، لكنه يمر بحالة اكتئاب ولا يشعر بالسعادة فى حياته رغم تعدد علاقاته، فيحاول أن يستخدم برنامجا الكترونيا للحصول على تلك السعادة وإيجاد حياة بديلة، فيمر بالعديد من المواقف المضحكة والكوميدية.