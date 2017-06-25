أردوغان للدول المقاطعة لقطر: تركيا ليست لقمة سائغة يمكن ابتلاعه

Dimanche 25 Juin 2017

وكالات

تركيا ليست لقمة سائغة يمكن ابتلاعه





Publié le:2017-06-25 09:58:04

- أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأحد عن دعمه لموقف قطر الرافض لقائمة المطالب التي قدمتها إليها الدول التي تقاطعها، ووصف مطلب إغلاق القاعدة التركية في الدوحة بأنه "يفتقد للاحترام".وأشار أردوغان إلى أنه عرض سابقا إنشاء قاعدة عسكرية تركية في السعودية.واعتبر أن مطلب إلغاء القاعدة التركية في قطر ينم عن عدم احترام تركيا، خاصة أن الدول الأربع لم تتحدث مع أنقرة في الموضوع ولم تطلب منها سحب قواتها، بحسب أردوغان.ورحب أردوغان بموقف قطر من قائمة المطالب الصادرة عن السعودية وحلفائها"، معتبرا أنها "مخالفة للقانون الدولي".وكان أردوغان قد قال السبت في رسالة وجهها إلى المواطنين الأتراك بمناسبة عيد الفطر إن بلاده "تدرك الألاعيب والمكائد التي تحاك في سورية والعراق، وسيناريوهات الأزمة التي يسعى البعض لإثارتها في المنطقة".وأكد أن تركيا ليست "لقمة سائغة يمكن ابتلاعها"، محذرا من أن ردها "سيكون في الميدان على من يظنون أن بإمكانهم السيطرة عليها من خلال ألاعيب يلجأون إليها".ووصفت قطر السبت المطالب التي تقدمت بها "الدول المحاصرة ومصر" بأنها غير متسقة مع المعايير الأميركية التي دعت تلك الدول إلى تقديم مطالب "منطقية وقابلة للتنفيذ" و"واقعية ومتوازنة".وكانت صحيفة "حرييت" التركية ذكرت أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، غاب عن الوعي أثناء أدائه صلاة عيد الفطر اليوم.وأشارت الصحيفة التركية، إلى أن أردوغان تعافى في وقت لاحق، وأنه في حالة صحية جيدة الآن.ونقلت "حرييت" عن أردوغان قوله: "لقد أصبت بالإعياء جراء ارتفاع الضغط الناجم عن مرض السكري الذي أعانيه. أنا الآن في صحة جيدة".