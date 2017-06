Tunisie | corruption : Des télés coincées entre les ripoux de l'audimat et les animateurs véreux!

Samedi 24 Juin 2017

Le vedettariat journalistique, et sa ucomplicit avec les escrocs et largent sale!

La Pub et l'audimat comme insparables appts pour les ripoux

Une corruption rige en tl-ralit grandeur nature!

Une corruption qui crve l'cran!





Publi le:2017-06-24 18:36:29

La corruption au sein de la Tl tunisienne est dsormais banalise et diffuse en tl-ralit, sans dtour, quasiment on Live! Depuis quelques semaines, et en plein Ramadan (mois de la spiritualit et de la saintet), certains milieux de la Tlvision tunisienne se sont trouvs englus dans divers scandales de corruption, remuant en public la boue de lescroquerie et se faisaient prendre la main dans le sac de la collusion vreuse, qui va jusqu lextorsion criminelle.Lamentable paysage mdiatique! Au point de se demander si la Tunisie post-2011 nest pas prise en otage par un univers audiovisuel rapace et vreux. À la tl, tout porte croire que cest de la tl-ralit en continu, une tl-ralit impliquant de notoires ripoux de laudimat (ripoux et pseudo-experts en statistiques) et dincontournables journalistes rapaces, dont certains issus de la pgre et ayant un casier judiciaire charg (pour corruption, escroquerie et malversation)!En Tunisie, les citoyens n'en reviennent pas! Un piteux Live streaming pour certains, un soap de politique-fiction pour d'autres, mais pour la grande majorit des citoyens c'est une vraie tl-ralit, grandeur nature de la Tunisie post-2011. Le tout impliquant un triptyque denfer : mafia-politique-finance. À la clef, des intrts politiques incommensurables, des gros sous et des journalistes corrompus jusqu la moelle pinire! En face, des tlspectateurs nafs, incrdules et perdus dans la jungle des influences politiques et manipulations mdiatiques de l`re du post-2011.Rcemment, on a eu droit au limogeage nbuleux du PDG de la chane de TV El Watania (Chane finance par les taxes du citoyen); juste quelques mois aprs sa nomination en grande pompe. Dans le sillage de ce mme limogeage, deux journalistes connus sont mis en cong sans salaire, pour des prtendues infractions de collusion avec des comptiteurs privs, sans dvoiler les ramifications de ces milieux privs.Viennent ensuite les allgations de collusion impliquant Sigma-Conseil, la principale firme mesurant l'audimat (quasi-monopole) qui serait en complicit mafieuse avec certaines TV et radios prives, et non les moindres. Sigma est de facto l'unique rvlateur des statistiques de l'audimat en Tunisie, l'unique aiguilleur du ciel de laudiovisuel et des gnreux contrats de publicit commerciale la TV.Sigma fait la pluie et le beau temps dans les milieux de l'audiovisuel traditionnel (radio et tl). Plusieurs mdias reprochent son PDG, ses talents de racoleur et de manipulateurs de statistiques dj biaises et faites sur mesure; derrire des portes closes, au grs des proximits et collusions diverses.Cela ne s'arrte l, voil le tout se couronne par une arrestation mdiatise, suivie d'accusations officielles, d'un clbre animateur d'une mission politique trs prise par la classe politique et trs suivie par les citoyens.Plusieurs des condisciples de ce journalisme de vendus sont issus des cohortes de journalistes ayant t formats, dresss et forms en extrme-urgence par des financements et programmes diligents, principalement par l'Ambassade de France. Ces formats et formations sont prsents comme des bienfaits de l'aide internationale la Tunisie.Beaucoup de ces journalistes ont bnfici des offres de stages pays par la France, au terme de slections opres du temps du sulfureux, son excellence lAmbassadeur de France en Tunisie Boris Boillon. Celui-ci est aujourd'hui poursuivi par la Justice franaise pour blanchiment d'argents mafieux, faux et usage de faux, abus de biens sociaux (selon plusieurs mdias officiels).La firme Sigma est simplement souponne de malversation, de manipulations grotesques de statistiques de l'audimat, en contrepartie de gros sous et des liasses de dinars sonnants et trbuchants! L'accusateur nest nul autre quun propritaire de chaine de Tv, trs coute et trs courtise par les ministres et notables entourant le Prsident de la Rpublique (sa principale conseillre et ses principaux conseillers).Le propritaire et le Statisticien en Chef de Sigma est suspect de pondrations non-alatoires (boostraping dans le jargon ddi), de manipulations frauduleuses des donnes aberrantes (outliers), des donnes manquantes (missing values), de perversion des marges d'erreur (lois statistiques), et la liste est longue ce sujet.Sigma est, en somme, suspecte de production de faux et d'usages de faux au sujet des statistiques sur l'audimat des Tv et radios. Le tout pour canaliser, ameuter et dsorienter frauduleusement les juteux contrats publicitaires, vers certaines tls certaines radios complices, prtes payer et jouer le jeu pour voir leur audimat augmenter par la magie cleste du chiffre et de lexpertise de la seule firme de sondages crdible et complice.Le march de la publicit en Tunisie frle annuellement les 120 millions de $US (plus de 230 millions de DT), dont pratiquement 66% sont grugs par les TV (150 millions de DT) et presque 20% par les Radios (46 millions de DT). Des gros sous qui font saliver plusieurs rapaces de laudimat et plusieurs journalistes vreux.Si les revenus de la publicit de la TV sont tributaires des chiffres produits par le PDG de Sigma, aucune vrification neutre et aucune transparence ne permettent de voir comment Sigma compile, traite, croise, statistiquement parlant, ses variables et bases de (microdonnes). La donne prsente au sujet de laudimat est agrge de manire expditive, faisant fi de la rigueur statistique (marge d'erreur, alpha li, gestion des donnes manquantes, aberrantes, biais, etc.).Ces donnes sont imposes comme science infuse et dictats tous les acteurs concerns. Ce mme statisticien aurait sur un plateau de TV, et en direct, trait des citoyens de btes et de pauvres cons (hayawanetts), juste parce quils ont mis en doute ses statistiques et demand de voir les fichiers des microdonnes de ses prtendus sondages et statistiques sur les phnomnes sociaux et particulirement sur laudimat.Pour le dfi et sans verser dans la controverse, plusieurs collgues universitaires en Amrique du Nord demandent Sigma de mettre en ligne, au moins une seule base de donnes de lun de ses derniers sondages (peu importe le langage statistiques utiliss : SPSS, STATA, SAS, ou autres) pour vrifier ses microdonnes (videmment dnominalises respectant la confidentialit des rpondants).Ce faisant, Sigma peut ainsi mieux se rhabiliter, blanchir son branding trs entam et sen sortir gagnant de cette priode difficile pour tous, ravageuse pour la confiance et indigne de la transition dmocratique!Pour distribuer des titres de First (premier) Mosaque Fm, ou des missions de TV, il faut dmonter sa crdibilit, prouver hors de tout doute ses classements (mthodes, correction, logiciel, modlisation statistique, etc.). Sigma doit respecter lintelligence collective, celle des auditeurs et citoyens de la Tunisie de 2017.Le scandale est appel enfler durant les prochains jours, et tout porte croire que le jargon du dbat sur la corruption au sein des mdias audiovisuels se dgrade dramatiquement, allant jusqu' insinuer d'autres collusions tacites (latentes) entre ces deux belligrants (Zargouni et Bengarbia) et les milieux politiques du sommet du gouvernement.Dans cet univers dsolant, les radios ne sont pas en reste et certaines faisaient leur show, sur la base de connivence impliquant argent sale et complicit entendue davance.Les dbats au sujet de larrestation et les accusations visant El Wafi apparaissent comme une vraie tl-ralit, dont les acteurs ne sont autres que l'animateur d'une mission et certains de ses vedettes politiques trs bien places au sein du gouvernement et partis politiques.Le pseudo-journaliste, ayant un casier judiciaire dj charg, se fait arrter de nouveau pour blanchiment, corruption et d'extorsion de fonds prsums auprs dune veuve et riche femme daffaires du Sahel de la Tunisie.Ce journaliste menait un train de vie enviable et des centaines de photos circulent sur le Web 2.0 le montrant en proximit et grande affinit avec les membres du G20 des plus puissants politiciens de la Tunisie daujourdhui (chefs de partis, conseillers du Prsident, en flagrant dlit de complicit et de proximit dlictueuse). Lors de son mariage rcent, la classe politique tunisienne sest dplace dans sa totalit sur les lieux du mariage pour fliciter et acheter la paix avec ce journaliste vreux.En somme, le citoyen est port croire que les milieux de la tlvision sont de plus en plus investis par des journalistes vreux obnubils par le gain facile, par des pseudo-experts de laudimat favorisant la vulgarit et prts tout pour faire du buzz, ameuter le public, gnrer des revenus de publicit. En se servant au passage une large partie de ces revenus, indument gagns, et grce des pratiques dviantes, immorales et illgales.Le tout se passe en plein mois de Ramadan, priode o les Tunisiens passent en moyenne plus de 4h 30 min par jour (plus d'une heure que la moyenne annuelle), les yeux rivs et lattention scotche leur petit-cran, zappant maladivement d'une chane une autre la recherche du meilleur feuilleton, soap, tl-ralit... pour tuer le temps en ce mois saint et cens tre plus propice la socialisation et la mditation spirituelle.Dans cette course au gain facile, les propritaires de TV ainsi que les animateurs vedettes jouent fond la comptition et certains vont jusqu' diversifier leurs sources de revenus en faisant recours toutes sortes d'activits illgales, y compris la corruption et l'extorsion de fonds auprs de citoyens nantis et voulant faire fonctionner les liens qui unissent les milieux politiques aux milieux mdiatiques.Les scandales se multiplient, et chaque jour on apprend que des journalistes de laudiovisuel sont montrs du doigt dans le cadre de dossiers peu thiques, pour ne pas dire compromettantsL'arrestation de journaliste Al-Wafi, en dit long sur les intentions du gouvernement, qui veut tendre sa guerre la corruption au milieu des mdias, notamment certains mdias rcalcitrants, un peu hostiles et ports monnayer leur appui politique, en se faisant payer triplement (par laudimat, par les politiques et par les barons de la corruption).Prochainement, les arrestations risquent de se multiplier dans un climat dltre, o les hommes politiques entretiennent avec les mdias ripoux des liens illustrs par des photos sur internet Des liens, de plus en plus, malsains, dangereux et quasi-coupables mettant en liens des journalistes en charge des missions vocation politique et fort audimat avec des puissantes personnalits politiques.Ces photos et liens Web constituent des preuves pour la justice, des messages pour les citoyens et un fonds de commerce pour capitaliser les liens douteux auprs des rseaux de corruption, les barons des marchs lucratifs et souvent illicites.Les exemples se multiplient et les complicits se ramifient pour aller loin dans les maillons des partis et les institutions officielles. Les couvertures politiques interfrent et le public ne voit que la partie visible de l'Iceberg; 80% de l'Iceberg est invisible, selon le prince de la pousse dArchimde.Cette tl-ralit burlesque ne fait que creuser la mfiance du citoyen et le dficit de confiance l'gard de certains mdias, et certains journalistes vedettes.Quelques statistiques le confirment. Les donnes disponibles montrent que 35 % des citoyens ont perdu totalement confiance dans les mdias audiovisuels.Dans la foule des vnements et scandales lis aux mdias tlvisuels, un sondage rcent (MVS) ralis auprs de 1205 citoyens montre que 81% des citoyens tunisiens regardent quotidiennement la TV pour les infos (diffrentes TV, nationales et internationales), quasiment 73 % ne font pas totalement ou partiellement confiance en la TV (informations, autres missions et animateurs).Heureusement, les mdias lectroniques et les rseaux sociaux sont en passe de prendre la relve aux mdias traditionnels.Du temps de Ben Ali, la corruption et les compromissions des journalistes taient monnaie courante. Les journalistes monnayaient au grand jour leur service non seulement auprs des sphres politiques, mais aussi pour les lobbys et gros bonnets de la corruption.On pensait que les choses allaient totalement changer aprs le changement dmocratique. Hlas non, et les citoyens se sentent trahis par certains mdias vreux, et surtout par un grand nombre de journalistes vedettes trs enclins monnayer leurs services et relations avec les milieux financiers et les milieux politiques.Les mdias concerns par ces pratiques corrompues doivent faire leur mea-culpa et resserrer leurs normes thiques et exigences de probit face des journalistes toxiques, prts tout pour empocher de largent sale. Un observatoire de lthique dans les mdias doit voir le jour pour restructurer le secteur, identifier les ripoux et faire le propre dans les mdias audiovisuels. Cet Observatoire doit se dtacher des structures prsentement luvre et dont les agendas sont largement noyauts et infiltrs par le journalisme vreux!Le march de laudimat doit aussi se restructurer pour apporter plus de comptition entre les firmes en prsence et surtout permettre aux radios et TV de dire leurs mots sur les faons de mesurer, de compiler les statistiques de laudimat. Les bases de donnes (microdonnes) doivent tre accessibles, de faon d nominalise (pour des fins de confidentialits), et ce pour vrifier les rsultats et se rassurer de la qualit des analyses et des marges derreur.Linaction collective face la corruption des mdias tlvisuels est synonyme de tolranceElle est aussi synonyme datteinte aux processus de la transition dmocratique en Tunisie.