كرة اليد - دورة الماسترز - الترجي الرياضي يواجه مونبيليي الفرنسي في نصف النهائي

Samedi 24 Juin 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-06-24 15:06:11

- وضعت عملية القرعة الخاصة بدورة الماسترز لكرة اليد التي ستقام يومي 19 و20 اوت القادم في غرونوبل بفرنسا الترجي الرياضي بطل تونس في مواجهة مونبيليي صاحب المركز الثالث في البطولة الفرنسية ووصيف مسابقة الكاس وذلك في الدور نصف النهائي يوم 19 اوت بداية من الساعة الثامنة والنصف ليلا بتوقيت فرنسا (س 19 و30دق بتوقيت تونس).وسيجمع الدور نصف النهائي الثاني في نفس اليوم بداية من الساعة 18 و30دق بتوقيت فرنسا (س 17 و30دق بتوقيت تونس) بين نادي شامبيري خامس البطولة الفرنسية والمنتخب المصري بطل افريقيا.ر-امين .