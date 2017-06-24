حسن الذوادي: مونديال قطر 2022 بطولة عربية .... ومنافعه تعود على الجميع

Samedi 24 Juin 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-06-24 16:01:24

- افاد حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث أن "مونديال قطر 2022 بطولة عربية وليست محصورة على دولة قطر وأن أهداف المونديال ومنافعه تعود على الجميع بخلق فرص للشباب ودعم الاقتصاد".وقال الذوادي في تصريح صحفي خلال حضوره دورة الروضان الرمضانية لكرة القدم في الكويت "إن افتتاح ملعب خليفة الدولي يعد أول وأهم محطة في رحلة المونديال." مؤكدا أنها "لحظة فخر خاصة أنها صادفت نهائي كأس سمو الأمير المفدى وبحضوره".وبين الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث أنه "تم تطبيق معايير قطرية جديدة خاصة بالبيئة بعد اعتمادها من الاتحاد الدولي لكرة القدم /فيفا/ وهي خاصة بالمنشآت الرياضية والاستدامة وصداقة البيئة".وتطرق الذوادي لدور معهد /جسور/ لتنمية القدرات البشرية في اكساب الشباب الخبرات العملية إلى جانب النواحي العلمية في شتى المجالات وليس الرياضية فقط وانما يمتد لإدارة المنشآت والشؤون التجارية واستقطاب الرعاة وكافة الأوجه الأخرى.وكشف الذوادي عن دور الجاليات في تنظيم المونديال.. مبينا أن "هناك اتفاقيات تعاون مع 37 جالية يمثلون جزءا هاما من نسيج المجتمع القطري".من جانبه أكد ناصر الخاطر مساعد الامين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث أن " بطولة العالم قطر 2022 هو مونديال المنطقة العربية" وتحدث الخاطر عن مراحل تجديد ملعب خليفة الدولي.. مؤكدا أنه مر بأربعة مراحل: الأولى في عام 1976 استعدادا لبطولة الخليج التي توج منتخب الكويت بلقبها ومن ثم في عام 1992 لكأس الخليج وفي عام 2004 للآسياد وحاليا كأول ملعب لمونديال قطر 2022 .. مبينا أن هناك أوجه كثيرة للتطوير أبرزها نظام التبريد حيث تصل درجة الحرارة ما بين 19 و20 درجة.ر- م ف